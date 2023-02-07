Китай планирует случайно терять до десяти аэростатов в сутки для истощения систем ПВО США

Российским пранкерам удалось дозвониться до председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, представившись Ким Чен Ыном.

Самым примечательным моментом розыгрыша оказалось обсуждение ситуации с аэростатом, залетевшим на территорию США.

По словам самих пранкеров, Си Цзиньпин появился в списке их целей после того, как им было отказано в бесплатной выдаче автомобиля «Москвич-3», который они запросили за заслуги перед Отечеством. Изначально планировалось звонить от имени Дмитрия Медведева, но председатель КНР не брал трубку. Ситуация не изменилась даже при задействовании настоящего Дмитрия Медведева. Поэтому пранкеры решили представиться Ким Чен Ыном.

Первый час разговора Си Цзиньпин расписывал промышленные прорывы Китая, совершённые за последние сутки. Когда председатель перешёл к четырнадцатой инновации в сфере перевозки негабаритных грузов, шутники не выдержали и прямо спросили о причастности властей КНР к входу метеорологического аэростата в воздушное пространство США. Си Цзиньпин заверил собеседников в том, что зонд сам сбился с курса, но этим подал правительству очень хорошую идею.

– Мы уже начали массовое производство аэростатов, около сотни экземпляров будут готовы к выпуску продукции уже в воскресенье. Мы будем случайно отправлять в сторону США по одному зонду в неделю, хотя со временем эта частота может увеличиться до восьми или даже десяти штук в сутки, – сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что таким образом американские системы ПВО окажутся истощены уже к 2024 году, поскольку производство противоракет намного дороже производства аэростатов. Пранкеры спросили, может ли КНДР чем-то помочь, после чего председатель сразу бросил трубку, вероятно, поняв, что его разыгрывают.

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