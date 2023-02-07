 

“Отношения”: Объявившая о беременности скрытная Дайнеко проболталась о романе с Воробьевым

07.02.2023, 11:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица – не из тех звезд, кто рассказывает подробности своей личности. О скрытной брюнетке известно лишь то, что она была замужем за барабанщиком Дмитрием Клеймановым, родила ему дочь, а потом со скандалом развелась. Сейчас у Виктории Дайнеко новыейроман, и, по мнению публики, там все серьезно.

К слову, недавно у артистки на том самом пальце заметили кольцо, что стало для сплетников отличным поводом начать разговоры о второму замужестве. Вместе с тем поползли слухи и о беременности певицы, о чем намекнуло не одно издание. Однако в одном из последних интервью она решила раз и навсегда поставить точку.

Показав плоский живот, она объявила о беременности, которой на самом деле нет. Что же по поводу заветного колечка, то оно, как оказалось, не обручальное, а астрологическое. Но возлюбленный у Виктории Дайнеко действительно есть – некий мужчина, далекий от мира шоу-бизнеса и занимающийся геологией.

Других новых деталей своей личной жизни она раскрывать не стала, а потому решила поговорить о хорошо забытом старом. Певица проболталась о романе с Алексеем Воробьевым, который в 2011 году наделал много шума, однако многие считали его банальным пиар-ходом. Напомним, что парочка рассталась весной 2012-го.

“Это была влюбленность, конечно. Это просто были симпатичные, приятные отношения”, – охарактеризовала свои чувства артистка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Скандалы: «Криминальное чтиво» по-рублевски

01.01.23 / «Мы входили в европейскую семью, а она оказалась семьёй ЛГБТ» – Орбан объявил о выходе Венгрии из ЕС

17.06.21 / Соломон Жидков. «Алеша в стране чудес»

18.11.21 / Аккаунт Дениса Майданова из-за неблагозвучной фамилии заблокировали в «Одноклассниках»

28.09.22 / Политолог Злобин: новый фильм Пригожина «Лучшие в аду» поможет патриотическому воспитанию россиян

17.02.22 / Ученые рассказали о повышенном риске психических расстройств после COVID-19

17.01.22 / Аппетит снизится, а метаболизм повысится: почему отказаться от алкоголя – лучшее, что можно сделать в наступившем году

30.06.22 / Мнение: Кто украл у россиян 330 млрд долларов?

10.01.23 / Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году

11.08.21 / Звезда “Секса в большом городе” Джон Уилли Гарсон о Михаиле Барышникове: “Он слишком русский”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика