О чём грустит Бен? – Личное мнение
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На прошедшую церемонию Грэмми, само собой, позвали и Дженнифер Лопес. А как не позвать? Всё-таки певица.
Да, наград наша новобрачная не взяла, но зато пришла с мужем. Вот он:
Фото: Соцсети
Простые люди, наблюдавшие церемонию по всему миру, тут же принялись гадать, что с лицом Бена Аффлека.
Должен ведь радоваться! А выглядит так, будто что-то невкусное съел.
О чём грустит Бен?
Ну, во-первых, он не певец. Его заставили наряжаться и снова куда-то тащиться — на чуждое ему мероприятие. Чему тут радоваться?
Во-вторых, Аффлек прекрасно понимает, что он сам никому тут не нужен. Его, как самовар в Тулу, жена привела только с одной целью — показать, что она уже замужем.
Вдруг кто не знал ещё?
В-третьих, сама светящаяся от счастья Лопес, как мне кажется, довольно утомительная спутница. Положила руку на колено Бена, чтобы не дёргался. Изо всех сил старается, улыбается и всячески изображает счастье. А Аффлек, между тем, уже довольно не молодой человек.
Ему бы тапочки, сериальчик, а тут жена всё время его дёргает. Это трудно.
Вот и не рад актёр Аффлек тому, во что вляпался. Ну а лицо грустное — так ничего не поделаешь. Лицо, я бы сказала, соответствует ситуации.
Вопрос тут не в том, о чём грустит Бен, а в том, как скоро ему это всё надоест.
А в вашей паре кто более активен по жизни?
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Источник: Лена Миро
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