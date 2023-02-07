О чём грустит Бен? – Личное мнение

На прошедшую церемонию Грэмми, само собой, позвали и Дженнифер Лопес. А как не позвать? Всё-таки певица.

Да, наград наша новобрачная не взяла, но зато пришла с мужем. Вот он:



Фото: Соцсети

Простые люди, наблюдавшие церемонию по всему миру, тут же принялись гадать, что с лицом Бена Аффлека.

Должен ведь радоваться! А выглядит так, будто что-то невкусное съел.

О чём грустит Бен?

Ну, во-первых, он не певец. Его заставили наряжаться и снова куда-то тащиться — на чуждое ему мероприятие. Чему тут радоваться?

Во-вторых, Аффлек прекрасно понимает, что он сам никому тут не нужен. Его, как самовар в Тулу, жена привела только с одной целью — показать, что она уже замужем.

Вдруг кто не знал ещё?

В-третьих, сама светящаяся от счастья Лопес, как мне кажется, довольно утомительная спутница. Положила руку на колено Бена, чтобы не дёргался. Изо всех сил старается, улыбается и всячески изображает счастье. А Аффлек, между тем, уже довольно не молодой человек.

Ему бы тапочки, сериальчик, а тут жена всё время его дёргает. Это трудно.

Вот и не рад актёр Аффлек тому, во что вляпался. Ну а лицо грустное — так ничего не поделаешь. Лицо, я бы сказала, соответствует ситуации.

Вопрос тут не в том, о чём грустит Бен, а в том, как скоро ему это всё надоест.

А в вашей паре кто более активен по жизни?

—