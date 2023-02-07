 

Посол Шри-Ланки заявил, что Москва и Коломбо открыты для переговоров о топливном кредите

07.02.2023, 10:40, Разное
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Россия и Шри-Ланка ведут переговоры о предоставлении топливного кредита. Коломбо ожидает ответа от Москвы на эту просьбу, пояснила РИА Новости посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге.

“Бывший президент страны попросил топливный кредит. РФ очень поддерживала Шри-Ланку и предоставляла кредиты, а также помощь во время гражданской войны. Однако его просьба остается актуальной. В настоящее время мы обсуждаем его с Россией”, – она отметила, что Шри-Ланка медленно восстанавливается после валютного и топливного кризисов прошлого лета. В определенной степени с ними удалось справиться, заявила она.

Глава дипломатического представительства заявила, что распределение топлива теперь происходит с помощью QR-кодов. Разные типы водителей получают разное количество топлива. Лиянаге объяснила, что топливо легко доставляется на остров. В заключение она сказала: “В целом, я могу сказать, что мы в какой-то степени справились с кризисом – власти в состоянии управлять страной. Ситуация улучшается”.


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