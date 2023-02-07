 

FT: Украинский конфликт вызвал кризис поставок боеприпасов в Европе

07.02.2023, 10:15, Новости дня
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Конфликт в Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву, пишет Financial Times.

По данным издания, спрос на боеприпасы создал повышенную нагрузку на промышленные мощности Европы. По подсчетам экспертов, в день Украина расходует более 5 тыс. снарядов, столько же, сколько небольшие страны Европы заказывают в год, передает ТАСС.

Дополнительное давление на цепочки поставок создается за счет недостатка нехватки критически важного сырья и производственных мощностей, плюс к этому цепочки поставок, нарушенные пандемией COVID-19, до сих пор не восстановлены до конца.

Гендиректор норвежско-финского оборонного предприятия Nammo Мортен Брандтсег сообщил Financial Times, что спрос на некоторые компоненты вырос настолько, что сроки их доставки увеличились до нескольких лет, и чтобы ускорить процесс, многие компании увеличили число производственных смен и нанимают больше сотрудников.

В свою очередь поставщики компонентов для боеприпасов отмечают, что их клиенты требуют нарастить выпуск на 200%, но это невозможно сделать в короткие сроки.

Ранее FT сообщала, что акции оборонных компаний в Германии после начала кризиса в Украине взлетели из-за роста спроса.

Напомним, Rheinmetall решил построить завод по производству боеприпасов в Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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