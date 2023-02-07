МИД: Кибератаки на Россию идут в основном из США, Украины и стран НАТО

Кибератаки на Россию осуществляются в основном из США, стран НАТО и Украины, сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских.

По его словам, кибератаки на Россию идут через третьи страны «по всем азимутам», но их корни в основном из США, стран НАТО и с Украины, передает ТАСС.

Ранее Крутских заявил, что некоторые страны Запада декларируют готовность к нанесению «упредительных» киберударов по РФ и считают возможным киберагрессию.

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