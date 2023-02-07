 

В зоне землетрясения увеличилась площадь пожара в порту турецкого Искендеруна

07.02.2023, 10:15, Новости дня
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Мощный пожар в порту Искендеруне на юго-востоке Турции продолжает разрастаться после землетрясения, информирует агентство Anadolu.

Уточняется, что находящиеся в порту контейнеры с грузом перевернулись во время землетрясения. Несмотря на усилия корабля береговой охраны Yasam, огонь охватывает все новые зоны в порту, передает РИА «Новости».

В Сеть попали кадры телеканала Эн-ти-ви из турецкого порта, на которых видно, что в зоне огня находятся сотни контейнеров, которые ожидают транспортировки.

В Telegram-канале «RT на русском» опубликованы видеокадры, на которых видно, как из центра склада в небо поднимаются клубы черного дыма, виден огонь, периодически происходят взрывы. Площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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