 

“Не было времени”: оставивший детей без отца Маршал оправдался за прошлое поведение

07.02.2023, 10:08, Разное
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65-летний музыкант
и певец Александр Маршал за свою жизнь был трижды женат. К сожалению, ни один
из трех браков не стал для мужчины счастливым, все закончились разводом. Сейчас
музыкант в отношениях, но совместных детей с нынешней возлюбленной, которая
младше его на 36 лет, у него нет, хотя он был бы рад стать отцом еще раз.

Спустя годы,
Александр Маршал признается: дети его почти не видели. Оставивший дочь и сына
без отца, артист, конечно, жалеет, но объясняет это по-своему. Музыкант
говорит, что это обратная сторона популярности и успеха. В разговоре с Пятым каналом Маршал оправдался за прошлое проведение.

Мужчина говорит,
что быть артистом — это не спать по ночам, проводить время в дороге и почти не
видеть семью. Третья жена Маршала Наталья тоже не выдержала такого и развелась.
Сейчас 25-летний Артем, сын Александра, переехал к папе. Кажется, пришло время
налаживать отношения.

Александр Маршал
говорит, что и его отец был таким же. Он работал военным летчиком, а потому приходил
домой только поздно ночью. Но даже так, музыкант всегда уважал своего родителя.

“Он меня не
воспитывал, у него не было времени. Но я видел, как он живет, как выходит из
различных ситуаций, как общается с людьми”, — рассказывает артист.


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