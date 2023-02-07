«Эти страны хотя бы с соседями дружат» – россияне рассказали, зачем едут в Армению, Грузию и Сербию

Социальный опрос россиян, уехавших в Армению, Грузию и Сербию, показал, что большинство из них ищут более мирные страны для проживания.

24% респондентов уверены в «десятилетиях мирной истории» своих новых государств, 52% заявляют об отсутствии «атмосферы ненависти к кому бы то ни было».

Почти 70% участников опроса «что-то слышали» о конфликтах с участием этих стран, но уверены, что они остались в прошлом. Ещё 22% хорошо осведомлены о непростых исторических моментах и трениях, но говорят, что это другое.

Среди респондентов также выделяется небольшая, но уверенная в себе группа, которая высказывает намерение «учить историю, более подходящую для этих прекрасных стран, а не озвученную скучными буквоедами».

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