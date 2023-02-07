Американцы будут больше недовольны переизбранием Байдена, чем возвращением Трампа

Как показывает новый опрос, в случае переизбрания президента Джо Байдена на новый срок в 2024 году на это отрицательно отреагируют больше американцев, чем в случае новой победы экс-президента США Дональда Трампа. При этом негативная реакция в обоих вариантах в целом возобладает, пишет Newsweek. Кроме того, большинство представителей обеих партий готовы поддержать на праймериз какого-то иного кандидата, кроме Байдена или Трампа, отмечается в статье.



AP

Новая победа действующего президента Джо Байдена на выборах в 2024 году вызвала бы больше недовольства со стороны американских избирателей, чем переизбрание экс-президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты нового опроса, который был проведён по инициативе The Washington Post и ABC News.

Опрос также показал, что в целом оба кандидата сталкиваются с отсутствием энтузиазма среди избирателей в преддверии выборов 2024 года, которые способны стать матчем-реваншем в гонке 2020 года, когда Байден с небольшим перевесом смог вытеснить Трампа из Белого дома, пишет Newsweek. С тех пор многое изменилось, и это не могло не повлиять на общественное мнение в США.

В частности, Трамп столкнулся с шквалом судебных разбирательств, связанных с обвинениями в том, что он разными способами пытался помешать своему проигрышу на выборах 2020 года. Кроме того, в отношении как Трама, так и Байдена сейчас ведётся расследование в связи с обнаружением секретных документов в их частных резиденциях, напоминает Newsweek.

Кроме того, пребывание Байдена у власти было омрачено серьёзными экономическими проблемами, что заметно снизило рейтинг его одобрения среди избирателей. Опрос показал, что на фоне этих разногласий сторонники обеих партий предпочли бы выдвинуть на праймериз иных кандидатов в президенты, говорится в статье.

В то же время, если рассматривать общую статистику, то в целом больше избирателей были бы недовольны новой победой Байдена: 62% участников опроса заявили, что они отреагируют негативно, если Байден вновь выиграет выборы в 2024 году. И лишь 36% подтвердили, что они положительно отреагируют на возвращение Байдена в Белый дом на второй срок, сообщается в статье.

Что касается Трампа, то 56% респондентов негативно восприняли бы его победу в 2024 году — и 43% заявили, что будут удовлетворены. Кроме того, 49% республиканцев предпочли бы, чтобы их партия выдвинула на предстоящих президентских выборах иного кандидата, а не Трампа. В то время как 47% считают, что Республиканская партия должна вновь поддержать бывшего президента. Это заметный сдвиг по сравнению с сентябрём, отмечается в статье.

Что касается Байдена, то лишь 31% демократов заявили, что партия вновь должна выдвинуть кандидатуру действующего президента. В то время как 58% демократов предпочли бы, чтобы их партия выдвинула на всеобщих президентских выборах кого-то другого. Опасения по поводу возраста Байдена и рейтинга его одобрения продолжают подпитывать опасения демократов на этот счёт, поясняет Newsweek.

Тем не менее, пока Байден и Трамп остаются фаворитами, несмотря на колеблющиеся результаты опросов. Несмотря на очевидное отсутствие энтузиазма в их отношении у обеих партий, ни один из других заслуживающих доверия кандидатов пока не объявил о готовности бросить вызов ни Байдену, ни Трампу, говорится в статье.

Со стороны Демократической партии основные потенциальные соперники Байдена уже заявили, что отойдут в сторону, если он решит снова баллотироваться. А он сам уже неоднократно указывал, что хотел бы сделать это, несмотря на то что официально ещё не объявлял о старте кампании по переизбранию.

Что касается Трампа, он может столкнуться с некоторыми проблемами, отмечается в статье. Например, губернатор Флориды Рон Десантис уже в нескольких опросах смог опередить Трампа и считается главным его потенциальным соперником в Республиканской партии. Бывший представитель США в ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли также публично высказывалась о возможной президентской кампании, хотя опросы показывают, что в таком случае ей предстоит тяжёлая битва.

В целом, как показал недавний опрос, пока Трамп с небольшим отрывом опережает Байдена: 48% респондентов заявили, что планируют голосовать за Трампа, а 44% намереваются поддержать Байдена. В данном опросе общественного мнения приняли участие 1003 взрослых американца из разных районов страны, а его погрешность составила плюс-минус 3,5 процентных пункта, пишет в завершение Newsweek.