«Была надежда на потепление» — инцидент с аэростатом стал большим шагом назад в отношениях США и Китая

Инцидент с китайским аэростатом, обнаруженным в небе над США, стал большим шагом назад для двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином, передаёт ABC News. Кроме того, реакция Белого дома на этот аэростат вызвала яростную критику со стороны республиканцев, отмечается в материале.

Инцидент с разведывательным аэростатом поднял серьёзные вопросы о будущем американо-китайских отношений. А администрация Байдена столкнулась с яростной критикой со стороны республиканцев.

Давайте перейдём к Мэри Элис Паркс, которая этим вечером находится у Белого дома. Мэри Элис, что нам известно о расчётах, повлиявших на решение Байдена о том, как решить этот вопрос?

МЭРИ ЭЛИС ПАРКС, корреспондент ABC News: Белый дом настаивает на том, что президент прислушался к советам представителей военного командования, которые сказали ему подождать. Сейчас нам известно, что президенту было сообщено об этом лишь во вторник, после того как аэростат вновь вошёл в воздушное пространство США над штатами Айдахо и Монтана.

Как заявили нам высокопоставленные чиновники администрации, они установили, что аэростат не представлял собой угрозу, зато это была ценная возможность его изучить и собрать разведданные.

Разумеется, Белый дом заявляет, что в конце концов они его сбили, когда появилась безопасная возможность для этого. И они надеялись узнать больше из собранных обломков.

Что касается будущих отношений с Китаем, то очевидно, что всё это стало большим шагом назад. Президент Байден и Си провели первую личную встречу в ноябре, а госсекретарь Энтони Блинкен, как нам известно, должен был стать на этой неделе первым членом кабинета Байдена, отправившимся в Китай.

Была надежда на потепление отношений, но сейчас Белый дом заявляет, что на этой неделе вся страна, весь мир ясно увидели безответственное поведение Китая. Один высокопоставленный чиновник администрации заявил мне, что они и дальше будут пытаться сохранять спокойствие, решительность и практичность в регулировании отношений с Китаем, стараясь сделать так, чтобы не произошёл поворот в сторону конфликта.

Мэри Элис. Благодарю вас. И без сомнения внешнеполитическая повестка Байдена станет ключевой частью его обращения к нации о положении дел в стране. Дэвид и команда политологов будут во вторник освещать эту тему в прямом эфире, комментируя происходящее. Всё начнётся в 9 часов по восточному стандартному времени.

Дата публикации 06 февраля 2023 года.