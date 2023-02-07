Прокремлевское мнение: Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Война способствует крайнему умножению интриг, а равно и вранья – причем со всех сторон. Нынешняя СВО – не исключение. И особо проявляется интриганский дар не столько у державных вождей, которые на театре военных действий употребляют последний довод королей, сколько у тех, кто непосредственного участия в кампании не принимает. См. пример Макрона, который в каждой бочке затычка.

Война способствует крайнему умножению интриг, а равно и вранья – причем со всех сторон. Нынешняя СВО – не исключение. И особо проявляется интриганский дар не столько у державных вождей, которые на театре военных действий употребляют последний довод королей, сколько у тех, кто непосредственного участия в кампании не принимает. См. пример Макрона, который в каждой бочке затычка.

Иногда тут надувание щек с целью набить себе цену. Иногда просто комплекс сплетника, который не в силах держать при себе жгучую тайну – так его распирает. Вспомним цирюльника, который не мог не поделиться тем, что у царя Мидаса ослиные уши. Тут не расчет, а простое недержание.

Какие мотивы были у предыдущего израильского премьера Нафталия Беннета, правившего всего год (с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года), точно сказать трудно. Но в приступе недержания он на своем YouТube-канале записал пятичасовое выступление в жанре интервью, где самым интересным был рассказ о том, как В. А. Зеленский год назад опасался, что В. В. Путин наложит на него руки, и просил Нафталия, чтобы тот убедил В. В. Путина этого не делать.

Как утверждает Беннет, после этой просьбы он встретился с президентом России. «Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: «Скажите мне, вы не собираетесь его убить?» Он: «Я не стану убивать Зеленского». И тогда я ему сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского». Он ответил: «Я не убью Зеленского».

Тогда израильский премьер позвонил в потаенный бункер, где скрывался В. А. Зеленский, и передал ему содержание разговора с В. В. Путиным. «Зеленский спросил меня: «Ты уверен?» Я ответил: «На 100%. Путин не собирается вас убивать». После чего В. А. Зеленский вышел из подвала, вернулся на Банковую и записал видео из своего кабинета, в котором заявил, что ничего не боится.

Что называется, Se non è vero, è ben trovato. И особенно хорошо придумано, поскольку тут оказываются замараны все. И Зеленский, и Путин, и сам рассказчик Нафталий. Пожалуй, в минимальной степени оказывается замаран Зеленский. Не потому, что в этой истории он выглядит древним героем – выглядит он таким, каков он есть. Но поскольку в широких массах и так крепко убеждение, что он фигляр презренный, рассказ Нафталия ничего особенного к этому убеждению не прибавил.

Неприятнее тут В. В. Путину. На первый взгляд, что же порочащего в сообщении, что он – правитель рыцарственный. Ведь в старые времена на войне (и дни мира тоже) покушение на убийство враждебного правителя считалось делом негодным. Одно дело победить на поле брани, другое дело – послать тайного убийцу. C’est ne pas chevaleresque. Можно, конечно, сослаться на пример англичан, организовавших апоплексический удар Павлу Петровичу. Но разве мы англосаксы какие-нибудь? Фу такими быть.

Но, с другой стороны, рыцарственное отношение к неприятелю (тем более к отвратительно свидомому) может быть объявлено патриотами-всепропальщиками неуместным в условиях жестокого противостояния.

Но в самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. И сугубо, и трегубо – при посредничестве, когда третье лицо обсуждает с противоборствующими сторонами самые деликатные материи. Например, убивать ли Зеленского.

Макрон уже попробовал рассказывать о содержании конфиденциальных бесед. В результате, когда сын Франции желает еще о чем-нибудь побеседовать, кремлевская прислуга сообщает: «Барин велели сказать, что их нет дома». Такова обидная участь звонаря. А ведь в беседах с Макроном речь все-таки не шла о совсем уж интимных делах. Тогда как в беседах с Нафталием шла.

Что позволяет предсказать исход его будущих попыток поучаствовать в большой политике – тем более в политике военного времени. Таких не берут ни в космонавты, ни в переговорщики. Ибо самая первая заповедь легата – «Не <свисти> много, <свисти> мало».

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