Худрук театра в Новосибирске, где произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ, уволился
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Художественный руководитель молодежного «Первого театра» Павел Южаков, где произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила представитель театра.
Как сообщил источник РИА «Новости», Южаков написал заявление по собственному желанию и будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете, при этом он по-прежнему будет вести постановки в театре.
Ранее в областное министерство культуры пожаловался гражданин, он попросил ведомство обратить внимание на ЛГБТ-пропаганду в спектакле, поскольку принцессу в постановке играет актер-мужчина с усами.
Напомним, в ноябре Новосибирский молодежный «Первый театр» прервал показы постановки для детей «Принцесса и Людоед».
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