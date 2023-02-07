 

Худрук театра в Новосибирске, где произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ, уволился

07.02.2023, 8:55, Новости дня
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Художественный руководитель молодежного «Первого театра» Павел Южаков, где произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила представитель театра.

Как сообщил источник РИА «Новости», Южаков написал заявление по собственному желанию и будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете, при этом он по-прежнему будет вести постановки в театре.

Ранее в областное министерство культуры пожаловался гражданин, он попросил ведомство обратить внимание на ЛГБТ-пропаганду в спектакле, поскольку принцессу в постановке играет актер-мужчина с усами.

Напомним, в ноябре Новосибирский молодежный «Первый театр» прервал показы постановки для детей «Принцесса и Людоед».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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