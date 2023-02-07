Австрийский полковник Райснер рассказал, что солдаты НАТО воюют в Украине в качестве наемников

Украине не нужны солдаты НАТО, они уже находятся в зоне СВО в качестве наемников, сообщил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По его словам, военные из Австрии или стран НАТО просто увольняются со службы и становятся наемниками, которых уже нельзя считать представителями вооруженных сил своих государств. Так, военные снимают форму, подписывают контракт и едут на Украину, становясь не военнослужащим своего государства, а наемником по контракту, передает РИА «Новости».

Райснер добавил, что в зоне СВО находится большое количество именно наемников, а не солдат альянса.

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, Копенгаген не препятствует их вербовке.

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