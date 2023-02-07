“Нечем дышать”: оказавшаяся в жестких условиях Асмус чуть не лишилась чувств
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Актриса театра и
кино, звезда скандального фильма “Текст” Кристина Асмус сейчас
отдыхает в Египте. Помимо пляжей и отелей блондинка устроили и культурную
программу. Она призналась поклонникам, что давно хотела исполнить одну мечту.
Почти 14 лет
Кристина мечтала посетить Гизу и увидеть пирамиды древних фараонов. Еще будучи студенткой
института, она грезила о древних сооружениях в далекой стране. Своими приключениями
она делится в социальных сетях. Однако, Асмус даже не могла предположить,
насколько условия поездки будут жесткими.
Оказывавшаяся
внутри пирамиды Кристина Асмус чуть не лишилась чувств, но увы, не от красоты увиденного.
Из-за жары снаружи внутренние коридоры пирамиды Хеопса были душными, и казались
еще меньше, чем они есть на самом деле. А внутри нужно и вовсе карабкаться
почти на коленях по узким и извилистым коридорам пирамиды.
“И внутри
было не просто жарко, а прям нечем дышать”, — говорит Кристина в микроблоге.
Однако, посещение
пирамиды Хеопса все равно впечатлило актрису. Она заявила, что это было большим
событием. Возможно, Кристина Асмус захочет вернуться в Египет, чтобы повторить
свой героический поступок.
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