“Нечем дышать”: оказавшаяся в жестких условиях Асмус чуть не лишилась чувств

Актриса театра и

кино, звезда скандального фильма “Текст” Кристина Асмус сейчас

отдыхает в Египте. Помимо пляжей и отелей блондинка устроили и культурную

программу. Она призналась поклонникам, что давно хотела исполнить одну мечту.

Почти 14 лет

Кристина мечтала посетить Гизу и увидеть пирамиды древних фараонов. Еще будучи студенткой

института, она грезила о древних сооружениях в далекой стране. Своими приключениями

она делится в социальных сетях. Однако, Асмус даже не могла предположить,

насколько условия поездки будут жесткими.

Оказывавшаяся

внутри пирамиды Кристина Асмус чуть не лишилась чувств, но увы, не от красоты увиденного.

Из-за жары снаружи внутренние коридоры пирамиды Хеопса были душными, и казались

еще меньше, чем они есть на самом деле. А внутри нужно и вовсе карабкаться

почти на коленях по узким и извилистым коридорам пирамиды.

“И внутри

было не просто жарко, а прям нечем дышать”, — говорит Кристина в микроблоге.

Однако, посещение

пирамиды Хеопса все равно впечатлило актрису. Она заявила, что это было большим

событием. Возможно, Кристина Асмус захочет вернуться в Египет, чтобы повторить

свой героический поступок.