 

Вес имеет значение — украинские мосты могут не выдержать тяжести немецких и американских танков

07.02.2023, 8:15, Разное
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За последние недели западные союзники Киева объявили о готовности снабдить украинскую армию современными основными боевыми танками. Однако, пишет Newsweek, танки НАТО весят более 60 тонн, а вся инфраструктура на Украине, в том числе мосты, рассчитана на более лёгкие машины. Эксперты считают, что российская военная разведка извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих препятствий.


AP

За последние недели западные сторонники Киева объявили о готовности снабдить украинскую армию современными основными боевыми танками. 25 января президент Байден сообщил, что США поставят Украине 31 танк M1 «Абрамс». Назвав их «самыми боеспособными танками в мире», Байден подчеркнул, что США предоставят их достаточно, чтобы вооружить танковый батальон ВСУ. Обещание поставить «Абрамсы» прозвучало после того, как Берлин пообещал передать Украине 14 танков «Леопард-2A6». Кроме того, Берлин разрешил и другим странам реэкспортировать в Киев «Леопарды» немецкого производства. Позже Германия утвердила экспортную лицензию для более старых «Леопардов 1». Великобритания также обещала поставить Украине основные боевые танки «Челленджер 2». 

Как пишет Newsweek, все новые танки современнее тех, что Киев применял с начала конфликта, включая советский Т-72. Однако тот же Т-72, самый распространённый основной боевой танк в мире, весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. По данным армии США, вес M1A1 «Абрамс» может достигать от 67 до почти 74 тонн.

«Это сказывается на том, по каким мостам техника может безопасно ехать, а это, в свою очередь, определяет будущее место дислокации и быстроту манёвров на поле боя», — заявил военный и оборонный эксперт Майкл Пек.

Мосты советской эпохи спроектированы так, чтобы выдерживать танки того времени и региона, подчеркнул бывший военный офицер Фрэнк Ледвидж.

«Многие украинские мосты могут и не выдержать гораздо более тяжёлые западные основные боевые танки, которые скоро направятся на линию фронта», — заявил он.

Он добавил, что понтонно-переправочное имущество украинских военных также разрабатывалось с учётом советских танков, а не «Абрамсов», «Челленджеров» или «Леопардов».

При необходимости западные союзники поставят новое оборудование, предположил Ледвидж, но российская военная разведка, однако, извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов.

Эти соображения будут сковывать действия украинских военных, заявил Ледвидж, но украинское военное командование прекрасно это осознаёт и найдёт, как использовать танки так, чтобы извлечь из них максимум пользы.


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