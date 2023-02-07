Через кого к вам могут прийти большие деньги?

Натальная карта — это слепок неба в момент вашего рождения. По ней

можно увидеть особые условия, которые расскажут, к кому вы можете обратиться в

нестабильный период за финансовой помощью и поддержкой. Ведический

астролог Ирина Чайка предлагает благодаря ведической астрологии узнать, через

кого к вам могут приходить деньги. Для этого достаточно просто открыть

свой космический паспорт и обратить внимание на второй и одиннадцатый

дома.

Второй дом в ведической астрологии отвечает за родителей

и финансы. Одиннадцатый дом – за получение удовольствия,

наслаждений. Это дом радости, легких денег, дружбы и выигрышей. Считается, что

если у человека есть хотя бы одна планета в этом доме – он уже очень

обеспеченный. Вы можете сами построить свою натальную карту в любом бесплатном астропроцессоре

в интернете, но обратите внимание, чтобы он был именно ведический.

Для построения натальной карты вам понадобятся:

• Имя;

• Дата рождения;

• Время рождения с секундами;

• Населенный пункт рождения

(программа предложит вам заполнить координаты автоматически).

После внесения всех данных нажмите кнопку “Рассчитать” на сайте

выбранного астропроцессора. Перед вами откроется ваша натальная карта, которую

мы будем изучать в этой статье на примере известного долларового миллиардера

Павла Дурова.

Основная карта в ведической астрологии – это то, что проявлено

внешне, то, с чем вы пришли в этот мир. В ней нужно найти планеты, которые стоят

у вас во втором доме. На рисунке ниже эта зона обведена кружком.

Расшифровки планет:

Su – Солнце

Mo – Луна

Ma – Марс

Me – Меркурий

Jp – Юпитер

Ve – Венера

Sa – Сатурн

Ra – Раху

Ke – Кету

На примере карты Павла Дурова мы видим, что во втором доме у него

находится Марс, Юпитер и аспект Сатурна.

Теперь определяем планеты, которые находятся в одиннадцатом доме.

В карте Павла Дурова в одиннадцатом доме находится Меркурий, Солнце, аспект

Раху и Луны. На рисунке ниже эта зона также обведена кружком.

Если во втором или одиннадцатом доме вашей натальной карты вы не

найдете планет – ничего страшного. Посмотрите свою лунную карту. Луна – это

психика, эмоциональная составляющая. Именно она формирует мышление, что,

конечно же, проявляется наружу и отражается на поступках человека. Поэтому

показатели лунной карты также важны.

ПЕРЕЙДЕМ К РАСШИФРОВКЕ

Итак, кто приведет вас к финансам?

Каждая планета управляет определенными личностями. Если у вас во

втором или одиннадцатом доме Солнце – вы можете получить поддержку от ярких и

сильных мужчин, отца, начальника или государства.

Луна – вы получите помощь и поддержку от женщин.

Марс – вас ждет помощь от сильных, спортивных личностей, братьев.

Марс связан также с военным делом.

Меркурий – помощь от друзей, интеллектуальных людей.

Юпитер – помощь от наставников, учителей, мужа для женщины.

Венера – помощь от партнера, красивых женщин.

Раху – помощь от иностранцев, неординарных личностей.

Кету – помощь от скрытых покровителей, духовных людей. Если у вас

Кету во втором доме, то вам стоит прислушиваться даже к тем словам, которые

могут сказать бездомные на улице. Кету покровительствует немощным, калекам,

бомжам.

Например, у Павла Дурова во втором доме Юпитер, это говорит об

образованной семье. Эта планета в принципе отвечает за образование, высшие и

финансовые знания. Поэтому Павел впитывал финансовые знания с самого рождения.

И это в том числе помогло ему хорошо зарабатывать.

В одиннадцатом доме у Павла – Солнце, что говорит о поддержке

отца. Павел родился в семье, где отец старался дать ему хорошее образование и

вкладывал в учебу сына свои силы и средства.

Теперь вы знаете намного больше о своих возможностях благодаря

натальной карте. Эти знания – ваш ресурс, то, откуда вы можете получать помощь

легко и без проблем!