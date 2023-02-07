В Совете Безопасности ООН огласили последние данные о жертвах среди мирных жителей в Украине

«Трагедия продолжается, и конца ей не видно»

Об этом заявил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине, где в помощи нуждаются 17,6 млн человек – 40 процентов населения.

«В преддверии ужасающей годовщины [полномасштабного вторжения России в Украину] нам предстоит еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше», – отметил Гриффитс, который также занимает пост Координатора чрезвычайной помощи ООН.

Потери среди мирного населения

Более семи тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН. «Конечно, реальные цифры гораздо выше», – сказал замгенсека.

Более восьми миллионов украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны – многие из них живут в коллективных центрах.

«Не поддающееся подсчету число людей проводят бесконечные дни и недели в подвалах, пытаясь укрыться от бомб, – сообщил Гриффитс. – Разрушены дома, школы, больницы и другие критические объекты гражданской инфраструктуры. Масштабным разрушениям подверглись целые города, поселки и деревни».

Воля украинцев к жизни

Мартин Гриффит напомнил о своем недавнем визите в Украину, в ходе которого он был потрясен силой духа украинского народа на фоне смерти и разрушений. «Я мог наблюдать, несмотря ни на что, удивительную волю людей к жизни. Весь мир восхищен стойкостью украинского народа», – отметил он.

Помощь ООН

С начала вторжения 24 февраля ООН оказала помощь 15,8 млн жителей Украины, в том числе 1,3 млн человек, находящихся вне контроля украинского правительства.

В этом году ООН запросила на гуманитарные операции в Украине 3,9 млрд долларов. Планируется оказать помощь 11 млн человек. В 24 областях Украины работают сегодня 650 гуманитарных организаций.

«Мы должны помогать большему числу людей, чем сегодня, и делать это чаще», – добавил докладчик. Он также сообщил, что доставка грузов в районы, подконтрольные Российской Федерации затруднена, напомнив, что международное право обязывает обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся.

Глобальныe последствия войны

Мартин Гриффитс также отметил необходимость решать глобальные проблемы, вызванные войной в Украине. Речь идет о кризисе в сфере продовольствия и энергетики, нарушениях цепочек поставок и ядерной безопасности.

Черноморская инициатива по зерну

«Где возможно, мы добились прогресса», – отметил он, напомнив о Черноморской инициативе по зерну. «Очень важно продлить действие Инициативы на период после марта», – добавил представитель ООН.

По его словам, Организация Объединенных Наций продолжает прилагать усилия, чтобы обеспечить экспорт удобрений из Российской Федерации. «Это ключевой вопрос в обеспечении глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул Мартин Гриффитс.