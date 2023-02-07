“Секс был”: играющая на публику Чурикова выдала подноготную участников “Фабрики звезд”

44-летняя

телеведущая Яна Чурикова стала героиней нового интервью на ютубе. Вместе с

ведущей Лаурой Джугелия она окунулась в воспоминания о некогда популярном

проекте “Фабрика звезд”, а также объяснила свое сходство со

знаменитым коллегой. За час беседы Чурикова выдала всю подноготоную участников

шоу.

Так, долгие годы

поклонники “Фабрики звезд” строили догадки, что роман “фабрикантов”

Ирины Дубцовой и Романа Черницына произошел сначала на бумаге, а потом в

реальности. Яна Чурикова подтвердила, что роман был пиаром, однако увеляет: она

сама даже не подозревала.

Не остались без

внимания и голубки проекта Тимати и Алекса. Скорее всего, этот роман тоже мог

бы и не состояться, если бы не продюссер проекта. Однако, кажется в этой паре

все-таки смогли родиться настоящие чувства.

“Ребята

говорили, что секс на проекте был, но мы этого не видели”, – такими

словами Чурикова прокомментировала другие интрижки проекта.

Сейчас Яна

Чурикова ведет проект на Первом канале “Голос.Дети”. Многие обвиняют

ее в копировании стиля Дмитрия Нагиева. Скорее всего, их схожесть – это специально

продуманный ход, чтобы зрителю было легче привыкнуть.