 

“Секс был”: играющая на публику Чурикова выдала подноготную участников “Фабрики звезд”

07.02.2023, 6:13, Разное
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44-летняя
телеведущая Яна Чурикова стала героиней нового интервью на ютубе. Вместе с
ведущей Лаурой Джугелия она окунулась в воспоминания о некогда популярном
проекте “Фабрика звезд”, а также объяснила свое сходство со
знаменитым коллегой. За час беседы Чурикова выдала всю подноготоную участников
шоу.

Так, долгие годы
поклонники “Фабрики звезд” строили догадки, что роман “фабрикантов”
Ирины Дубцовой и Романа Черницына произошел сначала на бумаге, а потом в
реальности. Яна Чурикова подтвердила, что роман был пиаром, однако увеляет: она
сама даже не подозревала.

Не остались без
внимания и голубки проекта Тимати и Алекса. Скорее всего, этот роман тоже мог
бы и не состояться, если бы не продюссер проекта. Однако, кажется в этой паре
все-таки смогли родиться настоящие чувства.

“Ребята
говорили, что секс на проекте был, но мы этого не видели”, – такими
словами Чурикова прокомментировала другие интрижки проекта.

Сейчас Яна
Чурикова ведет проект на Первом канале “Голос.Дети”. Многие обвиняют
ее в копировании стиля Дмитрия Нагиева. Скорее всего, их схожесть – это специально
продуманный ход, чтобы зрителю было легче привыкнуть.


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