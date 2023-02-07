Die Welt – Дания разрешила хранить парниковый газ на дне Северного моря

Дания впервые выдала нескольким компаниям разрешения на хранение больших объёмов углекислого газа под морским дном Северного моря. Как пишет немецкая газета Die Welt, к 2030 году концерн TotalEnergies и консорциум компаний Ineos и Wintershall Dea смогут размещать в датской части Северного моря до 13 миллионов тонн диоксида углерода в год.



AP

Дания выдала первые разрешения, позволяющие компаниям хранить диоксид углерода в больших масштабах под морским дном Северного моря, пишет немецкая газета Die Welt. Разрешения получили концерн TotalEnergies и консорциум компаний Ineos и Wintershall Dea, объявило в понедельник Министерство климата Дании.

Это означает, что работы можно начинать незамедлительно. Ожидается, что с 2030 года эти два проекта смогут размещать до 13 миллионов тонн углекислого газа в год в датской части Северного моря.

По данным Датского энергетического агентства, оно рекомендовало министерству выдать указанным компаниям первые три лицензии на проведение исследований по более крупному хранению диоксида углерода в Северном море. Это важный шаг в реализации стратегии Дании в области технологии CCS (УХУ), пояснили в ведомстве. УХУ означает улавливание и хранение углерода. В ходе этого процесса выбросы диоксида углерода улавливаются и закачиваются под землю.

Проект TotalEnergies называется Bifrost, а проект консорциума Ineos и Wintershall Dea — Greensand. Два месяца назад компания Greensand уже получила разрешение энергетического ведомства на реализацию пилотного проекта по хранению до 15 тыс. тонн углекислого газа на бывшем нефтяном месторождении в Северном море.

Полгода назад Норвегия объявила, что хочет хранить весь диоксид углерода, производимый в Европе. «Без улавливания и последующего хранения парникового газа невозможно достичь целей по защите климата», — заявил тогда в Осло премьер-министр Йонас Гар Сторе после встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Ему известно об опасениях Германии, добавил Сторе, ссылаясь на отказ от так называемой технологии CCS в Германии. Однако Норвегия обладает очень большим и позитивным опытом хранения парникового газа на глубине 3 тыс. м под Северным морем. В хранилищах может храниться весь углекислый газ, производимый в Европе в будущем. «У нас есть опыт, и мы знаем, что он останется там. Это надёжное место хранения», — уверяют в Осло. Норвегия хочет впоследствии снова использовать углекислый газ в качестве сырья, отмечает немецкая газета Die Welt.