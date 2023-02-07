 

Die Welt – Дания разрешила хранить парниковый газ на дне Северного моря

07.02.2023, 5:35, Разное
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Дания впервые выдала нескольким компаниям разрешения на хранение больших объёмов углекислого газа под морским дном Северного моря. Как пишет немецкая газета Die Welt, к 2030 году концерн TotalEnergies и консорциум компаний Ineos и Wintershall Dea смогут размещать в датской части Северного моря до 13 миллионов тонн диоксида углерода в год.


AP

Дания выдала первые разрешения, позволяющие компаниям хранить диоксид углерода в больших масштабах под морским дном Северного моря, пишет немецкая газета Die Welt. Разрешения получили концерн TotalEnergies и консорциум компаний Ineos и Wintershall Dea, объявило в понедельник Министерство климата Дании.

Это означает, что работы можно начинать незамедлительно. Ожидается, что с 2030 года эти два проекта смогут размещать до 13 миллионов тонн углекислого газа в год в датской части Северного моря.

По данным Датского энергетического агентства, оно рекомендовало министерству выдать указанным компаниям первые три лицензии на проведение исследований по более крупному хранению диоксида углерода в Северном море. Это важный шаг в реализации стратегии Дании в области технологии CCS (УХУ), пояснили в ведомстве. УХУ означает улавливание и хранение углерода. В ходе этого процесса выбросы диоксида углерода улавливаются и закачиваются под землю.

Проект TotalEnergies называется Bifrost, а проект консорциума Ineos и Wintershall Dea — Greensand. Два месяца назад компания Greensand уже получила разрешение энергетического ведомства на реализацию пилотного проекта по хранению до 15 тыс. тонн углекислого газа на бывшем нефтяном месторождении в Северном море.

Полгода назад Норвегия объявила, что хочет хранить весь диоксид углерода, производимый в Европе. «Без улавливания и последующего хранения парникового газа невозможно достичь целей по защите климата», — заявил тогда в Осло премьер-министр Йонас Гар Сторе после встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Ему известно об опасениях Германии, добавил Сторе, ссылаясь на отказ от так называемой технологии CCS в Германии. Однако Норвегия обладает очень большим и позитивным опытом хранения парникового газа на глубине 3 тыс. м под Северным морем. В хранилищах может храниться весь углекислый газ, производимый в Европе в будущем. «У нас есть опыт, и мы знаем, что он останется там. Это надёжное место хранения», — уверяют в Осло. Норвегия хочет впоследствии снова использовать углекислый газ в качестве сырья, отмечает немецкая газета Die Welt.

 


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