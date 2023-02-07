 

Стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО

07.02.2023, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Производство снарядов, которые смогут эффективно уничтожать натовские Abrams и Leopard, увеличено в несколько раз для нужд спецоперации, сообщил источник.

Речь идет об управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц, российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз, сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.

Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, сообщил источник.

Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.

Ранее СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.21 / “Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!” Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков

30.08.20 / Госдеп США потребовал, чтобы Минск освободил Шклярова и остальных политзаключенных

06.01.22 / Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты

07.03.22 / Американский аналитик – ответственность за украинский кризис лежит на США

03.01.22 / В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина

20.05.21 / СБУ изучает все материалы, связанные с Чаусом, в том числе и видеообращения

23.10.21 / В интернет-магазине Google Play резко снижают комиссии

09.05.21 / Американский историк назвал пять главных мифов Второй мировой войны

20.10.20 / Врач назвал доступные способы укрепить иммунитет

06.10.21 / Задержанные боевики и сотни килограммов взрывчатки. В СБУ рассказали о своей деятельности на востоке Украины в этом году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика