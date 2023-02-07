Стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО

Производство снарядов, которые смогут эффективно уничтожать натовские Abrams и Leopard, увеличено в несколько раз для нужд спецоперации, сообщил источник.

Речь идет об управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц, российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз, сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.

Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, сообщил источник.

Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.

Ранее СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.

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