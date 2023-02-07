 

В Москве начались продажи электрокара «Москвич»

07.02.2023, 5:00, Новости дня
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В нескольких столичных автомобильных салонах стартовали продажи электрической версии нового «Москвича», к модели наблюдается повышенный интерес.

Гости дилерского центра изучают эти автомобили и просят пробные поездки, сообщили в автосалоне «Рольф», передает ТАСС.

Дилер продает «Москвич» по ценам от 3,2 млн рублей до 3,5 млн рублей.

Напомним, автозавод «Москвич» обещал начать отгрузки новых моделей до конца января в Петербург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны и другие города.

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