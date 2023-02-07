У канадской модели в самолете взорвалась грудь: женщинам с имплантами нужно опасаться

Известная канадская модель и блогерша Мария Магдалена обрела популярность в Сети благодаря фриковатым перевоплощениям (особо впечатлительным людям смотреть фото не рекомендется). Женщина постоянно ставит эксперименты на собственным теле, то забивая его татуировками, то меняя форму губ, то раздувая грудь.

Грудь, к слову, является ее визитной карточкой. Хотя грудью данную часть тела назвать слишком сложно. Скорее речь идет о двух крупных воздушных шарах. Точнее, раньше речь шла о двух шарах – теперь он всего один…

Модель стала героиней весьма трагикомичной истории. Дело в том, что во время полета на самолете у нее взорвалась грудь. Конечно, лопнувший имплант не причинил особого вреда ни ей, ни остальным пассажирам, однако образ подпортил.

Впрочем, и это утверждение весьма спорное. Может, для женщины-фрика одна огромная грудь даже лучше двух? Одно можно утверждать точно, Марии Магдалене стало намного легче передвигаться, ведь шар не только стеснял движение, но и весил порядка десяти килограмм.

А теперь серьезно. Оказывается, женщинам с имплантами, действительно, нужно опасаться давления и физической нагрузки на грудь. Речь идет о носительницах салиновых или физрастфорных имплантов. Об этом рассказалпластический хирург Илья Алмазов.

В интервью Пятому каналу он подчеркнул, что данные виды имплантов груди по консистенции не отличаются от пакета с водой, при этом оболочка у них весьма тонкая. При этом эксперт отметил, что вышеописанное ЧП никак не отразится на здоровье Марии Магдалены: вода будет выведена из организма.

Более безопасно для груди использовать силиконовые импланты, уверен медик. Он обратил внимание на их высокую прочность и надежность. Более того, врач провел эксперимент, проехав по материалу на автомобиле. Имплант остался целым.