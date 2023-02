Bloomberg – компания Dell увольняет 6650 сотрудников из-за падения спроса на компьютеры

Американская компания Dell, известная как крупный производитель персональных компьютеров, объявила об увольнении примерно 6650 сотрудников, пишет агентство Bloomberg. После сокращения численность персонала компании станет самой низкой за последние шесть лет. По словам представителя Dell, прежних мер по сокращению расходов, включая паузу в приёме на работу и ограничения на командировки, уже недостаточно.



AP

Dell Technologies Inc. сокращает около 6650 должностей в связи с падением спроса на персональные компьютеры и замыкает ряд технологических компаний, объявивших о сокращении тысяч рабочих мест, пишет Bloomberg.

Сокращение составляет около 5% от общей численности персонала Dell, отметила компания в начале недели в своём официальном заявлении. Dell испытывает на себе давление рыночных условий, которые «продолжают разрушаться, и их будущее неопределённо», написал со-главный операционный директор Джефф Кларк в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

Акции Dell упали на 1,1% на ранних торгах в Нью-Йорке. После бума на персональные компьютеры в эпоху пандемии Dell и другие производители оборудования теперь столкнулись с падением спроса. Отраслевой аналитик IDC сообщил, что, по предварительным данным, поставки персональных компьютеров резко упали в четвёртом квартале 2022 года. По данным IDC, среди крупных компаний наибольший спад наблюдался у Dell — 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% своего дохода от персональных компьютеров.

Кларк заявил работникам, что прежних мер по сокращению расходов, включая паузу в приёме на работу и ограничения на командировки, уже недостаточно. По словам представителя компании, реорганизация отделов, наряду с сокращением рабочих мест, рассматривается как возможность повышения эффективности.

Этот шаг «подтверждает наши ожидания отложенного подъёма ПК в 2023 году и предполагает дальнейшее снижение продаж в группе клиентских решений компании, особенно во втором полугодии», отметил в своей записке Ву Джин Хо, старший аналитик Bloomberg Intelligence. «Хотя, по нашим расчётам, этот шаг может сократить годовые расходы на 700 миллионов долларов — 1 миллиард долларов, что поможет сохранить маржу и ограничить снижение прибыли на акцию, Dell всё ещё сталкивается с ограниченными перспективами спроса на ПК», — добавил он.

Как напоминает Bloomberg, увольнения в последние месяцы ударили по технологическому сектору, включая многих коллег и конкурентов Dell. HP Inc., которая также подвержена влиянию рынка ПК, объявила в ноябре о сокращении до 6 тыс. работников. Компании Cisco Systems Inc. и International Business Machines Corp. заявили, что сократят около 4 тыс. работников. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc. в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места, что на 649% больше, чем в предыдущем году.

После сокращения численность персонала компании Dell, расположенной в городе Раунд-Рок, штат Техас, станет самой низкой за последние шесть лет — в ней останется примерно на 39 тыс. сотрудников меньше, чем в январе 2020 года. Только около одной трети сотрудников компании работают в США, согласно отчёту от марта 2022 года.

Dell сообщила о снижении продаж на 6% за период, закончившийся 28 октября, и дала прогноз доходов на текущий квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков. Согласно заявлению компании, клиенты сокращают закупки информационных технологий. Ожидается, что компания предоставит дополнительную информацию о финансовых последствиях сокращения рабочих мест, когда представит результаты четвёртого финансового квартала 2 марта.

«Мы и раньше переживали экономические спады и выходили из них более сильными, — написал Кларк в своей записке для сотрудников. — Мы будем готовы к восстановлению рынка».