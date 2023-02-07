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07.02.2023, 4:07, Разное
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Землетрясения в Турции и Сирии: больше 2000 погибших, несколько тысяч разрушенных зданий.

Турция и Сирия пострадали от серии сильных землетрясений магнитудой свыше 7 баллов. Удары ощущали жители соседних регионов — в Армении, Грузии, Ираке, Израиле, на Кипре.

Первые толчки и разрушения случились ранним утром 6 февраля, а затем повторной силы удары произошли днем 6 февраля. Данные о погибших и пострадавших в результате обрушений городских зданий постоянно уточняются. На 18 часов московского времени известно по меньшей мере о 2000 погибших в обеих странах и более 10 тысяч раненых в результате стихийного бедствия, три четверти упомянутых жертв — из Турции.

Президент Эрдоган назвал случившееся катастрофой, объявлен уровень тревоги 4-го уровня, что означает просьбу помощи у международного сообщества. В результате землетрясения серьезно пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО — древняя крепость в турецкой провинции Газиантеп.

Президент Сирии Башар Асад принял предложение помощи от России.

Джандарис, Сирия. Фото: RAMI AL SAYED / AFP / East News

Диярбакыр, Турция. Фото: AA / ABACA / Abaca / East News

Мечеть Йени в Малатье, Турция. Фото: AA / ABACA/Abaca / East News

Адана, Турция. Фото: AP/TASS

Азмарин, Сирия. Фото: AP / TASS

Алеппо, Сирия. Фото: AFP / East News

Диярбакыр, Турция. Фото: AP / TASS

Диярбакыр, Турция. Фото: AP / TASS

Малатья, Турция. Фото: AA / ABACA / Abaca / East News

Адана, Турция. Фото: AP / TASS

Адана, Турция. Фото: AA / ABACA / Abaca / East News

Хатай, Турция. Фото: Zuma / TASS

Адана, Турция. Фото: AA / ABACA / Abaca / East News

Источник: Новая газета


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