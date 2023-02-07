 

Австрия объявила о готовности дать визы делегации России для участия в ПА ОБСЕ

07.02.2023, 3:40, Новости дня
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Австрийская сторона может выдать визы российским делегатам, чтобы те приняли участие в заседании ПА ОБСЕ в феврале, сообщил представитель МИД страны.

Правительство Австрии готово дать ограниченное количество виз, чтобы делегаты из РФ приняли участие в ключевой встрече на международном форуме по безопасности, сказал представитель ведомства издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».

В прошлом году Польша отказалась от выдачи делегации из РФ виз для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.

Очередная сессия ПА ОБСЕ назначена на 23-24 февраля, она пройдет в Вене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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