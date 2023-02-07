Австрия объявила о готовности дать визы делегации России для участия в ПА ОБСЕ
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Австрийская сторона может выдать визы российским делегатам, чтобы те приняли участие в заседании ПА ОБСЕ в феврале, сообщил представитель МИД страны.
Правительство Австрии готово дать ограниченное количество виз, чтобы делегаты из РФ приняли участие в ключевой встрече на международном форуме по безопасности, сказал представитель ведомства издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».
В прошлом году Польша отказалась от выдачи делегации из РФ виз для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.
Очередная сессия ПА ОБСЕ назначена на 23-24 февраля, она пройдет в Вене.
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