 

В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном

07.02.2023, 3:40, Новости дня
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Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».

Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, информирует ТАСС.

У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.

В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.

Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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