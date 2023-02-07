 

В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение

07.02.2023, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.

Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.

Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.

Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / В мире: Израиль натравливает Байдена на Иран

01.10.20 / 393 шахтера Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест – Волынец

15.06.22 / Жителям Запорожской области списали долги украинским банкам

05.12.21 / Пограничники Белоруссии пообещали быть жесткими в случае нарушений границы

04.12.21 / Спикер Эрдогана заявил, что Турция готова организовать диалог между Зеленским и Путиным

19.04.21 / Шепелев обнародовал имя новорожденного сына

01.02.22 / Названы сроки затопления МКС в океане

24.02.21 / Фельдман: Сегодняшняя сессия Харьковского горсовета “похоронила” все надежды на перезагрузку

10.04.21 / Видео: Турки унизили европейцев

20.09.21 / Песков: Путин положительно оценивает результат «Единой России» на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика