 

Собянин: Москва в 2022 году начала программу поддержки научных разработок в сфере медицины

07.02.2023, 3:31, Разное
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Программа создана в 2022 году. Ежегодно столица выделяет гранты научным коллективам и медорганизациям, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, рассказал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

“По результатам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения на общую сумму более 2 млрд рублей. Срок реализации проектов — от года до трех лет”, – сообщил градоначальник.

Собянин уточнил, что на базе ведущих городских медицинских учреждений реализовано уже семь научно-практических проектов. В Спинальном центре ГКБ №67 имени Ворохобова завершается разработка еще одной уникальной методики, добавил мэр.

В 2023 году году в Москве начнут работать три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщил ранее Собянин. В столице будут развивать органосберегающие технологии, наращивать высокотехнологичную медпомощь в борьбе с болезнями, которые чаще всего становятся причинами инвалидности и ранней смертности.

Еще одна программа касается открытия новых медицинских учреждений и внедрения в них высоких технологий. Основу экстренной медпомощи составят шесть флагманских центров.

До 2025 года в столице введут в эксплуатацию 32 поликлиники. Девять уже построено, а шесть – ведут прием пациентов.

Напомним, что за последние годы количество цифровых сервисов в медицине Москвы увеличилось в два раза. Поликлиники и медцентры используют около 40 программ на основе искусственного интеллекта. Большая часть сервисов разработана российскими специалистами.


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