 

“Я не то что готов”: Пресняков не смог скрыть эмоции после слов о беременности Подольской

07.02.2023, 3:31, Разное
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Певец и
композитор Владимир Пресняков познакомился со своей будущей супругой Натальей
Подольской в 2005 году. Через пару лет пара поженилась, но с детьми не
торопились. Только в 2015 году пара стала родителями сына Артемия, а в 2020
году родился младший сын Иван.

Пару нередко
спрашивают, собираются ли они родить третьего ребенка. Наталья Подольская уже
откровенничала с журналистами и заявила: хочу дочку. После слов о беременности
Владимир Пресняков тоже перестал скрывать желания стать отцом девочки.

Напомним, что
54-летний Владимир Пресняков уже трижды отец. Старшему сыну Никите уже 31 год,
он живет отдельно с супругой в США. Владимир признавался, что жалеет об
упущенном времени со старшим сыном. Возможно, он исправляется во втором браке.

“Я не то что
готов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя
жена. Все, что связано с семьей — для меня святое”, – не смог скрыть
эмоций популярный артист в разговоре с Пятым каналом.

Певец любит
проводить время с детьми. Они собирают конструкторы, играют и путешествуют.
Кроме этого, Владимир Пресняков любит начинать утро за завтраком в кругу семьи.


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