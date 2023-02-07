“Я не то что готов”: Пресняков не смог скрыть эмоции после слов о беременности Подольской

Певец и

композитор Владимир Пресняков познакомился со своей будущей супругой Натальей

Подольской в 2005 году. Через пару лет пара поженилась, но с детьми не

торопились. Только в 2015 году пара стала родителями сына Артемия, а в 2020

году родился младший сын Иван.

Пару нередко

спрашивают, собираются ли они родить третьего ребенка. Наталья Подольская уже

откровенничала с журналистами и заявила: хочу дочку. После слов о беременности

Владимир Пресняков тоже перестал скрывать желания стать отцом девочки.

Напомним, что

54-летний Владимир Пресняков уже трижды отец. Старшему сыну Никите уже 31 год,

он живет отдельно с супругой в США. Владимир признавался, что жалеет об

упущенном времени со старшим сыном. Возможно, он исправляется во втором браке.

“Я не то что

готов… Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя

жена. Все, что связано с семьей — для меня святое”, – не смог скрыть

эмоций популярный артист в разговоре с Пятым каналом.

Певец любит

проводить время с детьми. Они собирают конструкторы, играют и путешествуют.

Кроме этого, Владимир Пресняков любит начинать утро за завтраком в кругу семьи.