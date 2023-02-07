 

Чего хочет Володька? – Личное мнение

07.02.2023, 3:05, Разное
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Володька Пресняков-младший, бывший зять Пугачёвой, заявил, что хочет ещё и дочку от своей Наташки Подольской.


Фото: Соцсети

«Это такое безумное счастье!», — сказал Володька.

Напомню, что у Преснякова уже есть дети. Старший от Кристинки и двое мальчишек от Наташки.

О чём я бы хотела поговорить? Удивительная всё же штука — жизнь. Говорят, что люди не меняются — это все принимают, как аксиому.

А такое уж ли это бесспорное утверждение?

Берём Володьку и вспоминаем, каким он был в молодости — придёт на презентацию с какой-нибудь новой девчонкой, а все смеются, что это Кристина похорошела.

А теперь? Как встретил свою Наташку, так и живёт с ней уже лет пятнадцать. Детей рожают, не гуляют. Послушайте, что ещё Володька говорит:

«Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя жена. Все, что связано с семьей — для меня святое. Вообще очень люблю детей, безумно. Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин!»

Ну очевидно же, что не врёт. Искренне рассказывает.

Каким он был в прошлых отношениях, таким будет и в будущих — так себя успокаивают некоторые разведённые дамочки. А вот и нет — люди меняются. И как мне кажется, какой человек есть, зависит от того, с кем он рядом.

Пашка Прилучный — не отлипает от своей Брутян. Цекало — от Дарины. Володька наш Пресняков-младший вон как любит Наташку!

Я думаю, что и Богомолов, когда встретит свою судьбу, тоже проявит себя другим человеком — сбросит свою надменность и побежит по полю с ромашками вслед за любимой.

Что думаете — меняются люди? Вы сами во всех отношениях одинаковыми были? Или всё-таки разными? От чего это зависело?

Источник: Лена Миро


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