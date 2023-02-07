 

“Сейчас такое время”: изуродованная Климова вкачала под кожу содержимое собственного тела

07.02.2023, 2:10, Разное
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За спиной у 45-летней Екатерины Климовой остались три брака и четверо детей. Воспитывает она их в одиночку, полагаясь лишь на помощь нянь и своей мамы. Жизнь разведенной актрисы выстроена таким образом, что она успевает не только проводить время с детьми, работать на износ, но и ухаживать за собой.

Именно этим она в последнее время занимается достаточно плотно: буквально дни и ночи проводит в одной из клиник пластической хирургии, выполняя одну бьюти-процедуру за другой, сообщили журналисты передачи “Ты не поверишь”. И результаты, как говорится, уже на лицо. Ведь даже самые невнимательные подписчики заметили, что от мимических морщин женщины не осталось ни следа. Помимо этого, лицо актрисы украсили новые скулы и пухлые губы, которые, как уверены многие, появились после уколов косметолога.

Впрочем, чуть позднее с подачи самой актрисы стало известно о некоторых из процедур, которые она перенесла. Как оказалось, изуродованная, как уже успели заявить хейтеры, предполагаемой пластикой Екатерина Климова вкачала под кожу содержимое собственного тела: плазму из крови.

“Пластика людей только портит. Раньше была красотка”, “Все это неестественно смотрится”, “Все как под копирку”, – нетактично высказались некоторые подписчики актрисы.

Проводится эта процедура следующим образом: у пациента забирается кровь, которая затем обрабатывается на центрифуге. Полученную жидкость мелкими уколами вводят по всем проблемным зонам лица или тела. Косметологи обещают, что курс из нескольких процедур полностью избавит от признаков старения, растяжек и дерматологических заболеваний.

“Сейчас такое время, когда все женщины делают максимально все для того, чтобы выглядеть внешне хорошо”, – поделилась своим мнением преобразившаяся Екатерина Климова.


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