Ваш камень: Талисман по знаку зодиака

Не секрет, что натуральные камни

обладают огромной силой и определенным образом влияют на человека. На Востоке

камни считаются живим элементом, обладающим энергетикой. И их часто используют

для раскрытия потенциала человека, восстановления его эмоционального

спокойствия. А на Западе камни с древних времен являются символом власти и

могущества. Как использовать силу камней с пользой для себя, “Дни.ру”

рассказала астролог Вера Михайлюк.

Существуют камни, которые можно

носить всем. К примеру – розовый кварц. Это камень любви. Он помогает бороться

с депрессией, используется для гармонизации взаимоотношений и делает его

обладателя более привлекательным. Причем, необязательно использовать данный

камень только в теме любви, он так же поможет смягчить и расположить к себе

окружающих, быстрее найти общий язык, добавит доброжелательности и

положительных эмоций в общении с любым человеком.

Но камни, которые можно носить

всем – это, скорее исключение их правил. Большинство известных нам минералов

следует подбирать индивидуально. Самый эффективный способ – обратиться для подбора

камней по натальной карте к профессиональному астрологу. Т.е. основываясь на дате,

времени и месте рождения специалист подберет те камни, которые будут для вас

максимально эффективными.

Помните, что влияние камней не

может ухудшить положение ваших дел, но добавить определенное напряжение –

запросто. Если камень вам не подходит, вы обязательно это почувствуете.

Например, рука, на которой вы носите браслет их камней кажется тяжелой и как

будто онемевшей, начинает болеть голова, портится настроение и т.д. Но если

камень подобран специально для вас, в соответствии с вашей натальной картой, то

эффект так же будет незамедлителен. Конечно, это не «волшебная таблетка»

которая исполнит все ваши желания в один момент, но человек, начавший

использовать камни в своей повседневной жизни, получает возможности, череду

неслучайных случайностей. А уж воспользоваться ими или нет – это дело каждого.

Для максимальной

результативности при подборе камней следует учитывать фактор, что каждый знак зодиака

в астрологии делится на декады.

ОВЕН

(21 марта – 30 марта)

Рубин – способствует

личностному развитию, помогает преодолеть депрессию, при упадке сил и улучшает

финансовое положение.

Аметист – добавляет

благоразумия, вносит умеренность в поведение, наделяет терпением.

(31 марта – 9 апреля)

Алмаз – бережет от

азартности, повышает жизненную активность, помогает достичь карьерных высот и

улучшить финансовое положение.

Красная яшма – помогает

для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и конфликтность.

Карнеол – повышает

оптимизм, увеличивает активность и энергию.

(10 апреля – 20 апреля)

Гранат – бережет от

азартности, усиливает ваши таланты и способности.

Малахит – содействует

получению доходов, повышает творческие способности, способствует постоянству в

любовных и романтических отношениях.

Аметист – вносит умеренность

в поведение, остужает чрезмерную страсть.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 30 апреля)

Изумруд – добавляет

притягательности и обаяния, развивает чувство стиля.

Синий турмалин –

способствует привлекательности в глазах противоположного пола.

Бирюза – создает

омолаживающий эффект, способствует встрече достойного партнера по жизни.

(1 мая – 10 мая)

Аквамарин – поддерживает

гармонию в супружеской жизни.

Изумруд – усиливает

интуицию, побуждает к добрым поступкам.

(11 мая – 21 мая)

Бирюза – усмиряет гнев,

хранит мир в семье, способствует встрече достойного партнера по жизни.

Агат – способствует

увеличению благосостояния, способствует встрече достойного партнера по жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая – 31 мая)

Золотистый топаз –

добавляет радости в жизни, новых знакомств, способствует гармоничным отношениям

с родственниками и друзьями.

Гагат – развивает

терпение, содействует материальной стабильности, помогает принять на себя

ответственность.

(1 июня – 10 июня)

Берилл – способствует

развитию нужных контактов с окружающими, активизирует ум и память.

Агат – помогает достичь

желаемого быстрее.

(11 июня – 21 июня)

Янтарь – повышает

интуицию, увеличивает жизненную энергию, помогает стать более успешным в жизни.

Сердолик – снижает

конфликтность, споры, ссоры и суету.

РАК

(22 июня – 1 июля)

Аметист – способствует

гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.

Зеленый турмалин –

способствует хорошему сну, добавляет радости и спокойствия.

(2 июля – 11 июля)

Аметист – способствует

гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.

Опал – оказывает поддержку

в достижении целей.

Изумруд – сглаживает “острые

углы” характера.

(12 июля – 23 июля)

Лунный камень – улучшает

интуицию и добавляет благоразумия.

Горный хрусталь –

добавляет жизнерадостности, гармонизирует эмоции, облегчает длительные поездки.

Кошачий глаз – помогает

найти вдохновение, развивает позитивное мышление и оптимизм.

ЛЕВ

(24 июля – 3 августа)

Рубин – добавляет

жизнерадостность, силы и энергию.

Сапфир – позволяет

сосредоточиться, развить интеллектуальные способности, помогает в разрешении

споров.

Тигровый глаз – добавляет

проницательность, остроумие, находчивость; направляет внимание на перспективные

дела. Формирует рациональное отношение к финансам.

(4 августа – 13 августа)

Гранат – дает энергию для

достижения целей.

Янтарь – сглаживает “острые

углы” характера, повышает интуицию, дает жизненные силы.

(14 августа – 23 августа)

Рубин – укрепляет волю,

добавляет целеустремленность.

Золотистый топаз –

улучшает настроение и самочувствие.

ДЕВА

(24 августа – 2 сентября)

Желтый сапфир – стимулирует

мозговую деятельность, добавляет сообразительности и способствует духовному

развитию личности.

Яшма – добавляет жизненный

тонус и силы. Повышает внимательность к деталям.

(3 сентября – 12 сентября)

Тигровый глаз – добавляет

сосредоточенности, повышает педагогические способности.

Изумруд – повышает

интуицию.

Красная яшма – добавляет

жизнерадостность, помогает для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и

конфликтность.

(13 сентября – 23 сентября)

Изумруд – повышает

интуицию.

Золотистый топаз – улучшает

настроение и самочувствие.

Желтый сапфир – смягчает

характер, повышает самооценку.

ВЕСЫ

(24 сентября – 2 октября)

Дымчатый кварц – повышает

сообразительность, способствует повышению мозговой деятельности.

Белый кварц –

гармонизирует взаимоотношения с близким окружением.

(3 октября – 12 октября)

Аквамарин – способствует

гармонизации отношений в браке.

Турмалин – способствует

душевной гармонии.

Дымчатый кварц (раухтопаз)

– повышает работоспособность, вселяет надежду на лучшее.

(13 октября – 23 октября)

Алмаз – повышает

целеустремленность и твердость характера.

Сапфир – способствует

духовному развитию, повышает самооценку.

Оранжевый турмалин –

способствует творческому подъему и вдохновению.

СКОРПИОН

(24 октября – 1 ноября)

Аквамарин – позволяет

минимизировать ссоры и конфликты.

Гранат пироп –

способствует признанию и почестям.

Сердолик – помогает при

сдаче экзаменов, способствует ясному выражению мыслей, защищает от

недоброжелателей.

(2 ноября – 12 ноября)

Аметист – позволяет лучше

выглядеть, повышает привлекательность, развивает умеренность и спокойствие.

Амазонит – защищает от

нервного истощения.

Топаз – добавляет

оптимизма и развивает позитивное мышление.

(13 ноября – 22 ноября)

Изумруд – добавляет

притягательности, способствует мягкости характера, гармонизирует чувства и

эмоции.

Аквамарин – способствует

гармонии в браке.

СТРЕЛЕЦ

(23 ноября – 1 декабря)

Гранат – повышает

настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.

Горный хрусталь – для

гармонизации пространства и атмосферы вокруг себя.

Бирюза – повышает

интуицию, усмиряет гнев и хранит мир в семье.

(2 декабря – 11 декабря)

Гранат – повышает

настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.

Рубин – добавляет мудрости

и способствует целеустремлённости.

Халцедон – гармонизирует

личную жизнь, усмиряет гнев, и повышает настроение.

(12 декабря – 21 декабря)

Лазурит – для вдохновения.

Рубин – добавляет мудрости

и способствует целеустремленности.

КОЗЕРОГ

(22 декабря – 31 декабря)

Малахит – способствует

повышению настроения и исполнению заветного желания.

Черный оникс – повышает

концентрацию внимания, настойчивость, упорство.

Сапфир – помогает

преодолеть депрессию.

(1 января – 10 января)

Халцедон – усмиряет гнев и

повышает настроение.

Нефрит – для помощи в

трудных ситуациях, семейного счастья.

(11 января – 20 января)

Тигровый глаз –

способствует улучшению педагогических способностей, добавляет сосредоточенности

и повышения концентрации внимания.

Аметист – для душевного

спокойствия и внутреннего ощущения счастья.

Жемчуг Козерогам НЕ

рекомендуется.

ВОДОЛЕЙ

(21 января – 30 января)

Бирюза – для мира и

спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.

Аквамарин – для гармонии в

браке, против ссор. Добавляет оптимизма.

Янтарь – повышает

интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.

(31 января – 9 февраля)

Янтарь – повышает

интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.

Бирюза – для мира и

спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.

(10 февраля – 19 февраля)

Аквамарин – для гармонии в

браке, против ссор. Добавляет оптимизма.

Оливин – повышает настроение

и способствует развитию творческих способностей.

РЫБЫ

(20 февраля – 2829 февраля)

Аметист – для душевного

спокойствия и внутреннего ощущения счастья.

Сапфир – способствует

духовному развитию, концентрации внимания.

(1 марта – 10 марта)

Сапфир – способствует

духовному развитию, концентрации внимания.

Хризолит – повышает

чувство собственного достоинства, избавляет от депрессии.

Яшма – повышает финансовое

состояние.

(11 марта – 20 марта)

Александрит – стимулирует

мозговую деятельность, способствует умиротворению и гармонизации эмоций.

Аквамарин – бережет от

ссор и лишнего стресса.