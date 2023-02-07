Ваш камень: Талисман по знаку зодиака
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Не секрет, что натуральные камни
обладают огромной силой и определенным образом влияют на человека. На Востоке
камни считаются живим элементом, обладающим энергетикой. И их часто используют
для раскрытия потенциала человека, восстановления его эмоционального
спокойствия. А на Западе камни с древних времен являются символом власти и
могущества. Как использовать силу камней с пользой для себя, “Дни.ру”
рассказала астролог Вера Михайлюк.
Существуют камни, которые можно
носить всем. К примеру – розовый кварц. Это камень любви. Он помогает бороться
с депрессией, используется для гармонизации взаимоотношений и делает его
обладателя более привлекательным. Причем, необязательно использовать данный
камень только в теме любви, он так же поможет смягчить и расположить к себе
окружающих, быстрее найти общий язык, добавит доброжелательности и
положительных эмоций в общении с любым человеком.
Но камни, которые можно носить
всем – это, скорее исключение их правил. Большинство известных нам минералов
следует подбирать индивидуально. Самый эффективный способ – обратиться для подбора
камней по натальной карте к профессиональному астрологу. Т.е. основываясь на дате,
времени и месте рождения специалист подберет те камни, которые будут для вас
максимально эффективными.
Помните, что влияние камней не
может ухудшить положение ваших дел, но добавить определенное напряжение –
запросто. Если камень вам не подходит, вы обязательно это почувствуете.
Например, рука, на которой вы носите браслет их камней кажется тяжелой и как
будто онемевшей, начинает болеть голова, портится настроение и т.д. Но если
камень подобран специально для вас, в соответствии с вашей натальной картой, то
эффект так же будет незамедлителен. Конечно, это не «волшебная таблетка»
которая исполнит все ваши желания в один момент, но человек, начавший
использовать камни в своей повседневной жизни, получает возможности, череду
неслучайных случайностей. А уж воспользоваться ими или нет – это дело каждого.
Для максимальной
результативности при подборе камней следует учитывать фактор, что каждый знак зодиака
в астрологии делится на декады.
ОВЕН
(21 марта – 30 марта)
Рубин – способствует
личностному развитию, помогает преодолеть депрессию, при упадке сил и улучшает
финансовое положение.
Аметист – добавляет
благоразумия, вносит умеренность в поведение, наделяет терпением.
(31 марта – 9 апреля)
Алмаз – бережет от
азартности, повышает жизненную активность, помогает достичь карьерных высот и
улучшить финансовое положение.
Красная яшма – помогает
для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и конфликтность.
Карнеол – повышает
оптимизм, увеличивает активность и энергию.
(10 апреля – 20 апреля)
Гранат – бережет от
азартности, усиливает ваши таланты и способности.
Малахит – содействует
получению доходов, повышает творческие способности, способствует постоянству в
любовных и романтических отношениях.
Аметист – вносит умеренность
в поведение, остужает чрезмерную страсть.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 30 апреля)
Изумруд – добавляет
притягательности и обаяния, развивает чувство стиля.
Синий турмалин –
способствует привлекательности в глазах противоположного пола.
Бирюза – создает
омолаживающий эффект, способствует встрече достойного партнера по жизни.
(1 мая – 10 мая)
Аквамарин – поддерживает
гармонию в супружеской жизни.
Изумруд – усиливает
интуицию, побуждает к добрым поступкам.
(11 мая – 21 мая)
Бирюза – усмиряет гнев,
хранит мир в семье, способствует встрече достойного партнера по жизни.
Агат – способствует
увеличению благосостояния, способствует встрече достойного партнера по жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 31 мая)
Золотистый топаз –
добавляет радости в жизни, новых знакомств, способствует гармоничным отношениям
с родственниками и друзьями.
Гагат – развивает
терпение, содействует материальной стабильности, помогает принять на себя
ответственность.
(1 июня – 10 июня)
Берилл – способствует
развитию нужных контактов с окружающими, активизирует ум и память.
Агат – помогает достичь
желаемого быстрее.
(11 июня – 21 июня)
Янтарь – повышает
интуицию, увеличивает жизненную энергию, помогает стать более успешным в жизни.
Сердолик – снижает
конфликтность, споры, ссоры и суету.
РАК
(22 июня – 1 июля)
Аметист – способствует
гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.
Зеленый турмалин –
способствует хорошему сну, добавляет радости и спокойствия.
(2 июля – 11 июля)
Аметист – способствует
гармонизации чувств и эмоций, камень откровенности и искренности.
Опал – оказывает поддержку
в достижении целей.
Изумруд – сглаживает “острые
углы” характера.
(12 июля – 23 июля)
Лунный камень – улучшает
интуицию и добавляет благоразумия.
Горный хрусталь –
добавляет жизнерадостности, гармонизирует эмоции, облегчает длительные поездки.
Кошачий глаз – помогает
найти вдохновение, развивает позитивное мышление и оптимизм.
ЛЕВ
(24 июля – 3 августа)
Рубин – добавляет
жизнерадостность, силы и энергию.
Сапфир – позволяет
сосредоточиться, развить интеллектуальные способности, помогает в разрешении
споров.
Тигровый глаз – добавляет
проницательность, остроумие, находчивость; направляет внимание на перспективные
дела. Формирует рациональное отношение к финансам.
(4 августа – 13 августа)
Гранат – дает энергию для
достижения целей.
Янтарь – сглаживает “острые
углы” характера, повышает интуицию, дает жизненные силы.
(14 августа – 23 августа)
Рубин – укрепляет волю,
добавляет целеустремленность.
Золотистый топаз –
улучшает настроение и самочувствие.
ДЕВА
(24 августа – 2 сентября)
Желтый сапфир – стимулирует
мозговую деятельность, добавляет сообразительности и способствует духовному
развитию личности.
Яшма – добавляет жизненный
тонус и силы. Повышает внимательность к деталям.
(3 сентября – 12 сентября)
Тигровый глаз – добавляет
сосредоточенности, повышает педагогические способности.
Изумруд – повышает
интуицию.
Красная яшма – добавляет
жизнерадостность, помогает для защиты от недоброжелателей, снижает агрессию и
конфликтность.
(13 сентября – 23 сентября)
Изумруд – повышает
интуицию.
Золотистый топаз – улучшает
настроение и самочувствие.
Желтый сапфир – смягчает
характер, повышает самооценку.
ВЕСЫ
(24 сентября – 2 октября)
Дымчатый кварц – повышает
сообразительность, способствует повышению мозговой деятельности.
Белый кварц –
гармонизирует взаимоотношения с близким окружением.
(3 октября – 12 октября)
Аквамарин – способствует
гармонизации отношений в браке.
Турмалин – способствует
душевной гармонии.
Дымчатый кварц (раухтопаз)
– повышает работоспособность, вселяет надежду на лучшее.
(13 октября – 23 октября)
Алмаз – повышает
целеустремленность и твердость характера.
Сапфир – способствует
духовному развитию, повышает самооценку.
Оранжевый турмалин –
способствует творческому подъему и вдохновению.
СКОРПИОН
(24 октября – 1 ноября)
Аквамарин – позволяет
минимизировать ссоры и конфликты.
Гранат пироп –
способствует признанию и почестям.
Сердолик – помогает при
сдаче экзаменов, способствует ясному выражению мыслей, защищает от
недоброжелателей.
(2 ноября – 12 ноября)
Аметист – позволяет лучше
выглядеть, повышает привлекательность, развивает умеренность и спокойствие.
Амазонит – защищает от
нервного истощения.
Топаз – добавляет
оптимизма и развивает позитивное мышление.
(13 ноября – 22 ноября)
Изумруд – добавляет
притягательности, способствует мягкости характера, гармонизирует чувства и
эмоции.
Аквамарин – способствует
гармонии в браке.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 1 декабря)
Гранат – повышает
настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.
Горный хрусталь – для
гармонизации пространства и атмосферы вокруг себя.
Бирюза – повышает
интуицию, усмиряет гнев и хранит мир в семье.
(2 декабря – 11 декабря)
Гранат – повышает
настроение, способствует гармонизации дружеских отношений. Добавляет верности.
Рубин – добавляет мудрости
и способствует целеустремлённости.
Халцедон – гармонизирует
личную жизнь, усмиряет гнев, и повышает настроение.
(12 декабря – 21 декабря)
Лазурит – для вдохновения.
Рубин – добавляет мудрости
и способствует целеустремленности.
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 31 декабря)
Малахит – способствует
повышению настроения и исполнению заветного желания.
Черный оникс – повышает
концентрацию внимания, настойчивость, упорство.
Сапфир – помогает
преодолеть депрессию.
(1 января – 10 января)
Халцедон – усмиряет гнев и
повышает настроение.
Нефрит – для помощи в
трудных ситуациях, семейного счастья.
(11 января – 20 января)
Тигровый глаз –
способствует улучшению педагогических способностей, добавляет сосредоточенности
и повышения концентрации внимания.
Аметист – для душевного
спокойствия и внутреннего ощущения счастья.
Жемчуг Козерогам НЕ
рекомендуется.
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 30 января)
Бирюза – для мира и
спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.
Аквамарин – для гармонии в
браке, против ссор. Добавляет оптимизма.
Янтарь – повышает
интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.
(31 января – 9 февраля)
Янтарь – повышает
интуицию, добавляет жизненных сил, повышает самооценку.
Бирюза – для мира и
спокойствия в семье. Для женщин, чтобы на них обратили внимание мужчины.
(10 февраля – 19 февраля)
Аквамарин – для гармонии в
браке, против ссор. Добавляет оптимизма.
Оливин – повышает настроение
и способствует развитию творческих способностей.
РЫБЫ
(20 февраля – 2829 февраля)
Аметист – для душевного
спокойствия и внутреннего ощущения счастья.
Сапфир – способствует
духовному развитию, концентрации внимания.
(1 марта – 10 марта)
Сапфир – способствует
духовному развитию, концентрации внимания.
Хризолит – повышает
чувство собственного достоинства, избавляет от депрессии.
Яшма – повышает финансовое
состояние.
(11 марта – 20 марта)
Александрит – стимулирует
мозговую деятельность, способствует умиротворению и гармонизации эмоций.
Аквамарин – бережет от
ссор и лишнего стресса.
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