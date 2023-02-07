WION – в Британии призывают отменить инициативу по сокращению армии на фоне нелестных отзывов США о боеспособности британцев

В Британии призвали отменить прошлогоднее решение о сокращении армии на 10 тыс. человек, передаёт WION. Этот призыв прозвучал на фоне того, как один высокопоставленный американский генерал заявил министру обороны Соединённого Королевства Бену Уоллесу, что британская армия уже не считается высококлассной боевой силой.

Было время, когда британская армия господствовала над всем миром. Но нынешнее положение английских сил обороны не особо хорошее. На фоне новых предложений о сокращении числа военных эксперты обеспокоены тем, сможет ли британская армия справиться с войной или иными угрозами.

Очередным поводом для смущения стал авианосец ВМС Британии стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, находящийся в сухом доке с октября прошлого года. Этот корабль под названием «Принц Уэльский» отправился в доки для ремонта правого гребного вала. Сейчас, по данным британских СМИ, ремонта требует и левый гребной вал, что отсрочило возвращение в строй «Принца Уэльского».

В прошлом году Британия также одобрила сокращение армии на 10 тысяч человек, в результате текущая её численность составляет 72,5 тысячи. Произошло это на фоне того, как Великобритания постоянно поставляет Украине вооружения и оказывает ей поддержку.

Тобиас Эллвуд, высокопоставленный парламентарий-консерватор, попросил правительство отменить эти сокращения и встать на военные рельсы в свете конфликта между Россией и Украиной.

Недавно появлялись сообщения о том, что высокопоставленный американский генерал заявил министру обороны Бену Уоллесу, что британская армия уже не считается высококлассной боевой силой. Однако эксперты полагают, что Британии будет сложно восполнить все свои запасы.

МАЙК БАКЛИ, журналист, политический комментатор: Британскому правительству будет очень сложно инвестировать достаточное количество средств в вооружённые силы — в армию, ВМС, ВВС и так далее — и получить достаточное количество военной техники, вооружений конкретно потому, что мы отдали Украине кучу оружия.

Тем не менее оборонный бюджет Великобритания составляет 57 миллиардов долларов, являясь вторым по величине после США бюджетом среди стран НАТО. Однако учитывая угрозу того, что конфликт может распространиться с Украины в Европу, эксперты призывают к расширению оборонного бюджета.

Правительство Сунака испытывает нехватку средств на фоне проходящих в стране протестов, вызванных экономическими условиями. Сунак уже дистанцировался от обещаний Лиз Трасс повысить расходы на оборону с 2 до 3 процентов ВВП.

Дата публикации 04 февраля 2023 года.