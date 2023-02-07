 

В Евросовете подтвердили приглашение Зеленского на саммит ЕС

07.02.2023, 0:56, Новости дня
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Украинского президента Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, о приглашении сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил его представитель Баренд Лейтс.

Мишель лично пригласил Зеленского принять участие в будущем саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе с 9 по 10 февраля, сообщил Лейтс в Twitter, передает РИА «Новости».

Лейтс добавил, что подробности о визите не будут разглашать из соображений безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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