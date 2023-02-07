В Евросовете подтвердили приглашение Зеленского на саммит ЕС

Украинского президента Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, о приглашении сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил его представитель Баренд Лейтс.

Мишель лично пригласил Зеленского принять участие в будущем саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе с 9 по 10 февраля, сообщил Лейтс в Twitter, передает РИА «Новости».

Лейтс добавил, что подробности о визите не будут разглашать из соображений безопасности.

—