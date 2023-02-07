В Евросовете подтвердили приглашение Зеленского на саммит ЕС
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украинского президента Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС, о приглашении сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил его представитель Баренд Лейтс.
Мишель лично пригласил Зеленского принять участие в будущем саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе с 9 по 10 февраля, сообщил Лейтс в Twitter, передает РИА «Новости».
Лейтс добавил, что подробности о визите не будут разглашать из соображений безопасности.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет