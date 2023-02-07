 

США не захотели прекращать открытые контакты с Китаем после происшествия с аэростатом

07.02.2023, 0:56, Новости дня
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Вашингтон планирует проводить контакты с Пекином по ситуации с аэростатом, сообщил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.

«Мы ожидаем, что в предстоящие дни контакты с Китаем по инциденту с аэростатом продолжатся», – цитирует Прайса РИА «Новости».

Американская администрация считает важным сохранение открытых каналов переговоров с китайским руководством, даже не смотря на происшествие с воздушным шаром.

Визит же госсекретаря США Энтони Блинкена, отмененный после обнаружения аэростата над США, произойдет тогда, когда «сложатся подходящие условия», заключил он.

Принадлежащий КНР аэростат несколько дней подряд летел над американской территорией, через некоторое время США сбили объект. Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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