 

Партия Саакашвили объявила о прекращении работы в парламенте и переходе к протестам

07.02.2023, 0:56, Новости дня
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Оппозиционная грузинская партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» решила прекратить парламентскую деятельность и начать протесты, сообщил глава объединения Леван Хабеишвили.

Партия переходит на чрезвычайный режим и не намерена сдаваться, она будет бороться каждый день, сообщил Хаебишвили, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что оппозиция намеревается добиться освобождения своего основателя – экс-президента страны Саакашвили.

Партия в связи с этим вынужденно прекращает парламентскую деятельность.

Ранее в понедельник суд в Грузии отклонил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении из заключения по состоянию здоровья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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