Партия Саакашвили объявила о прекращении работы в парламенте и переходе к протестам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Оппозиционная грузинская партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» решила прекратить парламентскую деятельность и начать протесты, сообщил глава объединения Леван Хабеишвили.
Партия переходит на чрезвычайный режим и не намерена сдаваться, она будет бороться каждый день, сообщил Хаебишвили, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что оппозиция намеревается добиться освобождения своего основателя – экс-президента страны Саакашвили.
Партия в связи с этим вынужденно прекращает парламентскую деятельность.
Ранее в понедельник суд в Грузии отклонил ходатайство защиты Саакашвили об освобождении из заключения по состоянию здоровья.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет