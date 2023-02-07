 

На Тайване произошло землетрясение

07.02.2023, 0:50, Новости дня
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В восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Китайский сейсмологический центр утром во вторник.

Подземный толчок зарегистрирован в 4.20 по местному времени (23.20 мск), передает ТАСС со ссылкой на данные центра.

Эпицентр, согласно данным учреждения, залегает в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, в нем живут порядка 350 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

О пострадавших и ущербе не сообщается.

Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, пострадали более 13 тыс. человек, в Сирии погибли 656 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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