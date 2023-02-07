Минобороны подготовило улучшенную форму для участников СВО

Участники специальной военной операции получат новую форму, специально подготовленную Министерством обороны России, сообщают СМИ со ссылкой на знакомый с подготовкой образцов источник.

Внешний вид формы в целом останется прежним, но повысится качество тканей, швов и утеплителей, сказал собеседник РБК.

Он не указал, где именно планируется производить новую форму для российских военнослужащих.

Само ведомство также подтвердило разработку таких образцов, в ходе нее учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

—