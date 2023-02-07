 

Минобороны подготовило улучшенную форму для участников СВО

07.02.2023, 0:50, Новости дня
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Участники специальной военной операции получат новую форму, специально подготовленную Министерством обороны России, сообщают СМИ со ссылкой на знакомый с подготовкой образцов источник.

Внешний вид формы в целом останется прежним, но повысится качество тканей, швов и утеплителей, сказал собеседник РБК.

Он не указал, где именно планируется производить новую форму для российских военнослужащих.

Само ведомство также подтвердило разработку таких образцов, в ходе нее учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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