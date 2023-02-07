Мальчик получил колото-резаные травмы во время ужина на Кубани
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На Кубани возбудили дело после того, как маленький мальчик получил колото-резанные травмы во время семейного ужина, заявили в региональном следственном управлении СК.
Из Новокубанска в лечебное учреждение Армавира привезли мальчика с непроникающими колото-резанными ранениями в районе грудной клетки. Уголовное дело завели по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным СК, семья мальчика живет в Новокубанске, в ней живут и другие дети. По предварительной информации, травмы пострадавший получил в ходе семейного ужина, скорую помощь вызвали его родители.
Сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура также установила контроль над ходом и результатами дела, пострадавший – 2019 года рождения, живет в многодетной семье, она состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная.
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