 

Мальчик получил колото-резаные травмы во время ужина на Кубани

07.02.2023, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Кубани возбудили дело после того, как маленький мальчик получил колото-резанные травмы во время семейного ужина, заявили в региональном следственном управлении СК.

Из Новокубанска в лечебное учреждение Армавира привезли мальчика с непроникающими колото-резанными ранениями в районе грудной клетки. Уголовное дело завели по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным СК, семья мальчика живет в Новокубанске, в ней живут и другие дети. По предварительной информации, травмы пострадавший получил в ходе семейного ужина, скорую помощь вызвали его родители.

Сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура также установила контроль над ходом и результатами дела, пострадавший – 2019 года рождения, живет в многодетной семье, она состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11.20 / Собянин оценил результаты внедрения цифровых технологий в работу московских врачей

30.12.20 / В Украине только в одной области койко-места для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

09.09.21 / В РФ начались продажи обновленного седана Kia Cerato

18.08.21 / В Роспотребнадзоре назвали сроки превращения COVID в сезонное заболевание

01.02.22 / «Kрепость Россия» считает себя готовой выдержать осаду западных санкций

02.04.22 / Минобороны осудило деструктивные действия МККК на Украине

24.09.20 / Euronews – глава МИД Кипра заверил, что не использует вето против санкций по Белоруссии

09.08.21 / США и Канада ввели санкции против Беларуси

09.02.21 / В РФ создана отечественная базовая станция для 4G и LTE

14.08.20 / Покидающие площадь Независимости в Минске демонстранты убрали за собой мусор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика