Мальчик получил колото-резаные травмы во время ужина на Кубани

На Кубани возбудили дело после того, как маленький мальчик получил колото-резанные травмы во время семейного ужина, заявили в региональном следственном управлении СК.

Из Новокубанска в лечебное учреждение Армавира привезли мальчика с непроникающими колото-резанными ранениями в районе грудной клетки. Уголовное дело завели по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным СК, семья мальчика живет в Новокубанске, в ней живут и другие дети. По предварительной информации, травмы пострадавший получил в ходе семейного ужина, скорую помощь вызвали его родители.

Сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура также установила контроль над ходом и результатами дела, пострадавший – 2019 года рождения, живет в многодетной семье, она состоит на учете в районной комиссии как неблагополучная.

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