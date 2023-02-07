 

“Это произошло вовремя”: Максим Аверин встретил в театре молодую красотку

07.02.2023, 0:49, Разное
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В театре “Ленком” состоялась премьера спектакля “Бег”, специальным приглашенным актером которого стал заслуженный артист России Максим Аверин. В беседе с Пятым каналом он поделился впечатлениями от работы и открыл секрет о своем прошлом.

По словам Аверина, ему очень очень понравилась работа молодой и красивой художницы Ольги Никитиной, которая занималась организацией пространства спектакля. Ее аверин отметил как пример молодого талантливого поколения. Не у всех получается так оказаться в своем время и на своем месте, сказал Аверин. Он всегда говорит об этом студентам.

Сам актер в молодости гнал лошадей и всегда старался бежать вперед паровоза. Сейчас, оглядываясь на опыт прошлого, Аверин считает, что все должно случаться вовремя. Не стоит лезть вон из коди, чтобы тебя заметили. По словам Аверина, это ошибка многих молодых актеров в наше время. Все хотят, как и Аверин тогда, чтобы их поскорее заметили.

“Я помню себя молодым артистом. Мне хотелось, чтобы все меня заметили, все меня увидели, но меня никто не замечал, никто ничего не видел. Все должно быть вовремя”, – рассказал Максим Аверин. Впрочем, артист не учел, что его тогда действительно заметили, и теперь он знаменит.


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