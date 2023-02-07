 

Григорьев день: что нельзя делать 7 февраля

07.02.2023, 0:49, Разное
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

7 февраля православные вспоминают одного из самых почитаемых христианских святых – Григория Богослова. Его житие относится к четвертому веку. Константинопольский архиепископ являлся одним из благословленных толкователей Священного писания. За неоценимый вклад в формирование и распространение фундаментальных религиозных трудов и непоколебимый авторитет в христианском мире святого считают одним из так называемых Отцов Церкви.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси было поверье – нельзя стричь волосы и ногти в Григорьев день, иначе можно отстричь от себя удачу. Кроме того, считалось, что нечистая сила 7 февраля стелется по земле, поэтому бросать что-либо под ноги или плевать запрещалось. Да и вообще не стоило выходить из жома без дела. Тяжелый труд на православный праздник был под ограничением.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Григорьев день наши предки посвящали добрым делам. 7 февраля можно заняться благотворительностью. Была традиция носить в кармане кусочек сахара, чтобы дела шли сладко. Было принято дарить вторым половинкам цветы и желать чего-нибудь доброго. Существовала важная приметы на Руси – обильный снегопад свидетельствовал о позднем приходе зимы в следующем году. А если поют синицы, значит скоро ударять морозы.


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