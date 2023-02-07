 

NTD – бразильская авиация пришла на помощь голодающим индейцам

07.02.2023, 0:10, Разное
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ВВС Бразилии пришли на помощь голодающим индейцам яномами. Как передаёт NTD, над их территорией с самолёта они сбросили гуманитарный груз с продовольствием и лекарствами. Как сообщают бразильские власти, индейцы пострадали из-за нелегальных золотодобытчиков и лесозаготовителей, присутствие которых принесло болезни, голод и насилие.

Эти эксклюзивные кадры предоставили военно-воздушные силы Бразилии. Они пришли на помощь голодающим индейцам яномами. Над их территорией с самолёта сбрасывают гуманитарный груз. В пакетах продовольствие и лекарства. Операция проходит в штате Рорайма на севере страны.

УЛИАНА ФРЕЙРЕ ВАНДЕСТИН, майор: Если мы можем чем-либо помочь, то всегда готовы это сделать.

Яномами — это группа родственных индейских племён численностью примерно 35 тысяч человек. Они живут в джунглях на севере Бразилии и юге Венесуэлы. Как сообщают бразильские власти, индейцы пострадали из-за нелегальных золотодобытчиков и лесозаготовителей. Их присутствие принесло болезни, голод и насилие.

На прошлой неделе бразильский президент объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на территории яномами. Правительство закрыло над ней воздушное пространство. Также оно распорядилось блокировать движение речного транспорта. Это сделано в рамках первого этапа операции под названием «Щит яномами».

ВВС будут отслеживать и перехватывать подозрительные самолёты. Военно-морской флот займётся патрулированием рек. Лодки нелегальных золотодобытчиков будут конфисковать. Так власти хотят ликвидировать все незаконные шахты.

Наибольшая опасность деятельности нелегальных старателей в том, что они загрязняют воду ртутью. С её помощью отделяют металл от руды. Помимо этого, между яномами и незаконными шахтёрами периодически вспыхивают конфликты, которые заканчиваются гибелью людей.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2023 года.


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