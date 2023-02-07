NBC News – северо-восток США накрыли экстремальные морозы

Температурные значения на северо-востоке США бьют исторические рекорды. Холодные ветра ещё больше усиливают ощущение небывалых морозов. NBC сообщает, что на этом фоне в некоторых местах замечают очень редкие погодные явления.

Исторически рекордные морозы накрыли северо-восток страны.

ПРОХОЖИЙ: Холодно. Очень-очень холодно.

Холодные ветра в Портленде опустили температуру до -45 градусов по Фаренгейту (-43 °С), а в Бостоне до -39. В обоих городах такое происходит впервые.

ПРОХОЖАЯ: Мороз кусается, невозможно ничего сделать.

Такой исторический рекорд достиг своего пика на горе Вашингтон, где температура ощущалась как потрясающие -108 градусов (-77 °С).

ФРЭНСИС ТАРАЗИЕВИЦ, метеоролог: Здесь частые порывы ветра скоростью до 80 миль в час (128 км/ч).

Метеоролог Фрэнсис Таразиевиц, измеряет погодные условия каждый час.

ЖУРНАЛИСТ: Ну и каково это?

ФРЭНСИС ТАРАЗИЕВИЦ: Как только выходишь, тебя сразу встречает рык, похожий на звук грузового поезда. Я даже не успел понять, что происходит, как меня сбило с ног и я лежал на земле.

Рекордно сокрушительные холода в этом регионе собрали воедино редкие погодные явления. Сообщает корреспондент NBC Лиз Стрепа.

ЛИЗ СТРЕПА: Здесь, на берегу озера Шамплейн в красивом городе Берлингтон в Вермонте, температура упала до 15 градусов ниже нуля (-26 °С). Но с холодным ветром ощущается как -40 (-40 °С). Видите, как паровой туман поднимается над озером? А у нас здесь замечали ещё и редкие водяные смерчи, доходящие до облаков.

На севере штата Мэн жители стали замечать трещины в деревьях. Это происходит из-за того, что влага в стволе замерзает и быстро расширяется.

Удар арктического холода стал смертоносным в пятницу. Власти сообщили, что дерево упало на автомобиль возле Спрингфилда, штат Массачусетс. Погиб маленький ребёнок. Южнее ветры сдули строительные леса возле этого дома.

В Нью-Йорке жители нескольких домов вынуждены пережидать морозы без отопления.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА: Когда так холодно, надо теплее закутываться в свитер.

В битве с жестоким холодом приходится надевать побольше слоёв одежды.

ВЕДУЩИЙ: К нам присоединяется Эмили из Кембриджа, штат Массачусетс. Эмили, эти холода будут всё же короткими, верно?

ЭМИЛИ АЙКИДА: Всё верно. Экстремальные погодные условия частично заморозили реку Чарльз. Но уже с завтрашнего дня часть региона начнёт оттаивать с огромной скоростью. Сейчас в Бостоне 14 градусов (-10 °С), а завтра будет уже выше 40 (+4,5 °С).



Дата выхода в эфир 05 февраля 2023 года.