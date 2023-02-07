Сопротивление. Лица

Представляем нескольких наших сограждан, подвергнувшихся уголовному или административному преследованию за свои взгляды после 24 февраля.

В 2022 году репрессии превратились в основную «скрепу» российской политической системы. По подсчетам «ОВД-Инфо»*, в стране зафиксирован рекорд по задержаниям протестующих за последние 10 лет. Почти 20 тысяч человек подверглись преследованию за гражданскую позицию, возбуждены сотни уголовных дел, заблокированы более 210 тысяч сайтов. Представляем тех, кто не смог молча наблюдать за происходящим в стране и в Украине. И потому оказался в заключении за свои убеждения.

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ

Уже прошло два года, как Алексей Навальный вернулся в Россию после попытки его отравления и был задержан властями в аэропорту Шереметьево прямо на пограничном контроле. Тогда в поддержку оппозиционера прошли митинги, закончившиеся арестами и уголовными делами. Многие его соратники тоже оказались в тюрьме или уехали из России.

Самому Навальному сначала заменили условное наказание на реальное по старому надуманному делу «Ив Роше». Потом — вынесли приговор по делам о «мошенничестве» с пожертвованиями избирателей и неуважении к суду. В итоге — 9 лет строгого режима.

Но на этом не остановились — оппозиционному политику предъявлено еще несколько обвинений, дела по которым ведутся в вялотекущем режиме, чтобы, скорее всего, проявиться ближе к окончанию срока отсидки. Например, до сих пор расследуется дело о создании экстремистского сообщества. Власть явно демонстрирует: отпускать Навального на свободу никто не собирается.

Во владимирской ИК-6 в Мелехово его регулярно отправляют в ШИЗО за мелочи вроде расстегнутой пуговицы на тюремной робе или за то, что умылся на полчаса раньше положенного времени. На днях Навальный сообщил, что оказался в ШИЗО в 11-й раз. В этой «тюрьме в тюрьме» он провел уже более 100 дней. К нему не допускают гражданских врачей, несмотря на серьезно ухудшившееся здоровье, и фактически не оказывают адекватной медицинской помощи.

Его просто убивают.

ЛИЛИЯ ЧАНЫШЕВА*

Чанышева оставила карьеру в крупной консалтинговой компании Deloitte, чтобы возглавить штаб Навального (организация признана властями экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ) в Уфе, когда в 2017 году политик выдвинулся в президенты России.

До того как возглавить штаб, Лилия уже получила известность в регионе: она вела расследования о коррупции, поддерживала протесты против разработки шихана Куштау — позже этому району официально присвоили статус особо охраняемой природной территории. Местные власти не допустили ее к выборам в горсовет Уфы.

После того как в апреле 2021 года Мосгорсуд признал экстремистскими организациями и запретил штабы Навального, соратники оппозиционера объявили об их закрытии. Тогда многие координаторы штабов спешно покидали страну, а из тех, кто остался, больше десятка оказались под следствием. Но даже тогда Чанышева наотрез отказалась уезжать за границу и оказалась в числе преследуемых.

Ее обвинили в сотрудничестве с экстремистской организацией и арестовали в ноябре 2021 года. Следствие по ее делу завершено, она по-прежнему находится в московском СИЗО-6 и ждет суда.

АЛЕКСЕЙ ГОРИНОВ

61-летний муниципальный депутат Алексей Горинов родился и вырос в Москве. Занимался научной и общественной деятельностью, преподавал. Регулярно приходил в полицейские отделения и суды к задержанным активистам и помогал им как общественный защитник. В 2017 году самовыдвиженца Горинова избрали депутатом Красносельского совета депутатов Москвы. Именно обсуждение плана «досуговой работы» этого совета, состоявшееся 15 марта 2022 года, стало поводом для его уголовного преследования.

Горинов посчитал неуместным проводить конкурс детского рисунка 1 июня, когда на территории соседнего государства проходит СВО. С ним согласилась муниципальный депутат Елена Котеночкина.

25 апреля против них возбудили уголовные дела о военных «фейках». Котеночкина успела уехать за границу (ее заочно арестовали и объявили в международный розыск), Горинов остался — и уже спустя несколько дней его отправили в СИЗО.

По мнению следствия, к «заведомо ложной информации», которую якобы распространил Горинов, относится, например, то, что он назвал «спецоперацию» запрещенным словом и сделал ряд других высказываний, которые мы не можем процитировать из-за введенной в РФ военной цензуры.

За высказывания на заседании совета депутатов Горинова приговорили к семи годам общего режима. В сентябре Мосгорсуд снизил ему назначенный срок — как издевательство — на один месяц. В настоящий момент Горинов отбывает наказание во владимирской колонии в Покрове. Он болен.

ДМИТРИЙ ТАЛАНТОВ

Прошлым летом Дмитрия Талантова, президента адвокатской палаты Удмуртии и одного из защитников Ивана Сафронова, осужденного на 22 года за «госизмену», задержали из-за нескольких постов в соцсетях. Его доставили в Москву из Ижевска и заключили под стражу. Адвокату вменяют три эпизода «публичного распространения заведомо ложной информации» о действиях армии. К сентябрю обвинение утяжелили, добавив еще два эпизода по обвинению в возбуждении ненависти. Дело Талантова было передано по подсудности в Удмуртию, адвоката «по этапу» отправили на родину. Разбирательство по предъявленным обвинениям сейчас проходит в Завьяловском районном суде Удмуртии.

Не дожидаясь решения суда, адвокатская палата республики без уведомления лишила Талантова должности руководителя. «Признаюсь, происшедшее затронуло мои чувства. Я находился на должности президента палаты более 20 лет. Думаю, что это давало мне моральное право хотя бы знать о «замыслах» коллег, касающихся судьбы всей корпорации и моей судьбы», — говорится в опубликованном обращении адвоката.

ИЛЬЯ ЯШИН*

Оппозиционный политик, отдавший протестному движению больше 20 лет жизни, друг Бориса Немцова и муниципальный депутат, выигравший выборы в Красносельском районе Москвы в 2017 году, Илья Яшин принципиально не хотел уезжать из страны. Он не покинул Россию даже после того, как на него несколько раз заводили административные дела по самым формальным поводам. Уже тогда было очевидно, что против него готовится уголовное дело.

Яшин продолжал рассказывать о происходящем на своем YouTube-канале. За один из таких стримов — о событиях в украинской Буче — на Яшина возбудили дело о распространении военных «фейков» по мотивам политической ненависти и приговорили к восьми с половиной годам заключения. Защита оппозиционера подала жалобу на приговор, который пока не вступил в законную силу. Однако Яшина все равно, не дожидаясь заседания в Мосгорсуде, этапировали в колонию. Сейчас он находится в СИЗО-2 Удмуртии.

ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА*

Кара-Мурза часто ездил в США, занимался составлением «списка Магнитского» и выступал перед западными политиками. Его деятельность сильно раздражала силовиков. В 2015 и 2017 годах политик попадал в больницу с симптомами отравления. Расследователи из Bellingcat* выяснили, что перед отравлением за ним следили сотрудники ФСБ.

Весной прошлого года Кара-Мурза вернулся в Россию. Тогда, в апреле, его арестовали за административное правонарушение на 15 суток — якобы за неповиновение полицейским, которые караулили его около дома. Вскоре стало известно и об уголовном деле. По версии СК, 15 марта 2022 года во время выступления в палате представителей штата Аризона Кара-Мурза, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил «заведомо ложную информацию» о российской армии.

Пока Владимир ждал в СИЗО суда, ему предъявили новые обвинения. Сначала — за участие в работе нежелательной организации, а потом появилась и «госизмена».

ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН*

Бывший мэр Екатеринбурга был одним из последних известных оппозиционных политиков, остававшихся на свободе в России. Он выходил на протесты, когда задержали Навального. После 24 февраля отказался уезжать из РФ и активно критиковал российские власти, публикуя в соцсетях едкие комментарии. За одно из таких сообщений получил административный штраф за «неуважение к власти».

Весной прошлого года Ройзмана несколько раз штрафовали за «дискредитацию армии». После чего в конце августа его задержали уже по уголовной статье. Следствие обращалось в суд с ходатайством об аресте политика, но ему назначили запрет определенных действий. Сейчас Ройзман ждет суда: ему запрещено пользоваться интернетом и посещать публичные места.

АЛЕКСАНДРА СКОЧИЛЕНКО

Петербургская художница и музыкант Александра Скочиленко стала одним из символов протеста. После замены ценников в петербургском «Перекрестке» на пацифистские надписи ее задержали и отправили в СИЗО. В заключении у художницы, которая серьезно больна, резко ухудшилось состояние здоровья. Ее поместили в камеру на 18 человек, где Скочиленко не обеспечивали специальную диету, которая ей прописана врачами, а сокамерницы изощренно издевались над ней.

За эти месяцы суды неоднократно продлевали стражу Скочиленко, хотя защита просила о более мягкой мере пресечения, например, о домашнем аресте. Рассмотрение дела по существу сейчас проходит в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Сторона обвинения и защита уже представили на процессе свои доказательства. В ближайшее время Скочиленко допросят в суде и стороны перейдут к прениям. Девушка содержится в петербургском СИЗО-5 с 13 апреля.

ВЛАДИМИР РУМЯНЦЕВ

61-летний Румянцев из Вологды 20 лет проработал кочегаром на местном станкозаводе, а после его закрытия — кондуктором в городском троллейбусе. Участвовал в немногочисленных протестных акциях в родном городе. Также у него была своя любительская радиостанция, которая работала с передатчиками, купленными на AliExpress.

Последние восемь лет Румянцев регулярно выходил в эфир и в основном ставил советские песни. Сигнал его радиоточки позволял охватывать около двух соседних кварталов.

После 24 февраля он начал уделять больше внимания политическим темам. Румянцев включал соседям ролики с YouTube-каналов с оппозиционными спикерами, например, программы Екатерины Шульман*. Похоже, кто-то из соседей написал донос на бывшего кочегара в полицию.

15 июля его отправили в СИЗО за военные «фейки». Поводом для уголовного преследования стали не только радиоэфиры Румянцева, но и его посты в соцсетях. Его стена во «ВКонтакте» была своеобразным боевым листком: он почти ежедневно публиковал новости об СВО. Своей вины Румянцев не признал.

Прокурор просил осудить Румянцева на шесть лет заключения. Однако суд назначил ему наказание ниже низшего предела — три года в колонии общего режима.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Бывший студент четвертого курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, автор telegram-канала «Протестный МГУ», в котором писал о социальном активизме, вел трансляции с митингов и судов. В 2018 году он вместе с другими студентами выступил против установки фан-зоны на территории МГУ во время чемпионата мира по футболу в Москве. Тогда и образовалась группа «Протестный МГУ».

Иванов неоднократно выступал в поддержку политзаключенных, выходил в одиночные пикеты, участвовал в акциях в поддержку фигурантов «Нового величия», дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), антифашиста Азата Мифтахова и многих других.

В прошлом году Иванов планировал сдать выпускные экзамены и защитить диплом. Но из-за череды административных арестов этим планам не удалось сбыться. В начале июня против Иванова возбудили дело о распространении «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Основанием для уголовного преследования стали публикации активиста в telegram-канале «Протестный МГУ».

С 3 июня Иванов находится в СИЗО. Его дело сейчас рассматривается в Тимирязевском суде Москвы.

МИХАИЛ КРИГЕР

Московский оппозиционный активист, более 15 лет участвовал в акциях протеста. За свою позицию, в том числе пацифистскую, он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлевских движений. В конце июля Кригер был арестован на 10 суток из-за наклеек на стеклах своего автомобиля с надписями «Я против Путина. Я — за Навального» и «Навальный — мой президент».

В ноябре активиста задержали силовики по делу об «оправдании терроризма» за его посты в соцсетях. Тогда же его заключили под стражу. Позднее ему утяжелили обвинение, добавив статью о возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. 19 декабря Черемушкинский суд столицы продлил Кригеру меру пресечения, оставив в СИЗО-2.

АЛИСА КЛИМЕНТОВА

IT-специалист из Тюмени стала известна всей стране осенью прошлого года, когда на асфальте городской площади написала мелом «Нет *****». Судья поверил автору надписи — Алисе Климентовой: она настаивала на том, что за звездочками скрывается фраза «Нет вобле». Фраза моментально разлетелась по интернету и стала одним из самых узнаваемых мемов.

Но вскоре полицейские добились пересмотра судебного решения, и при повторном рассмотрении административки Климентову признали виновной и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Буквально за день тюменцы помогли ей собрать деньги на погашение штрафа.

ОЛЕСЯ КРИВЦОВА

Второкурсница Олеся Кривцова учится в Северном (Арктическом) университете в Архангельске по специальности «связь с общественностью». Весной девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за расклейки пацифистских листовок. Позже административки превратились в уголовку. 26 декабря в квартиру Кривцовой ворвались сотрудники полиции. Поводом для обыска стали два уголовных дела: студентку обвинили в оправдании терроризма и в «дискредитации» армии. В основе обвинений — ее антивоенные сторис в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской) и репосты записей, которые девушка сделала в закрытом чате одногруппников.

Суд по мере пресечения в отношении Кривцовой прошел спустя два дня после обыска. Хотя следствие просило отправить девушку в СИЗО, судья назначил ей запрет определенных действий. Спустя неделю студентку снова задержали на улице якобы из-за того, что ее объявили в розыск. Следствие снова настаивало на аресте. Суд снова отказал СК, но меру пресечения изменил на домашний арест.

НИКИТА ТУШКАНОВ

28-летний Никита Тушканов родом из маленького села Чупрова на севере Коми, где живет всего 120 человек. Получил педагогическое образование в Сыктывкаре, после выпуска работал в школе Микуня (в Усть-Вымском районе Республики Коми).

В марте 2021 года Тушканова уволили из школы за «аморальное поведение» — в январе он выходил на одиночный пикет в поддержку Навального. Он обжаловал увольнение в суде, но восстановиться на работе не смог. Тушканов пытался устроиться учителем в школы других районов Коми и в соседних регионах — ему отказывали.

Учитель активно высказывался в своих соцсетях о политической ситуации в стране и о действиях российских военных в Украине. Его неоднократно штрафовали за антивоенные высказывания и в итоге завели уголовное дело за «дискредитацию» армии. Тогда же ему предъявили еще одно обвинение — за оправдание терроризма. По версии ФСБ, он несколько дней после взрыва на Крымском мосту (8–10 октября) публиковал посты во «ВКонтакте», в которых «давал взрыву положительную оценку». С ноября Тушканов находится в СИЗО-1 Сыктывкара.

МАРИЯ ПОНОМАРЕНКО

В конце апреля 2022 года следствие отправило в СИЗО активистку и журналистку независимого барнаульского издания RusNews Марию Пономаренко. Ее обвинили в распространении военных «фейков». Следствие вменяет журналистке пост о погибших в драмтеатре Мариуполя.

Нахождение в СИЗО оказалось жестоким методом давления на Пономаренко. У нее диагностированы истерическое расстройство личности и клаустрофобия, при этом в СИЗО ей не оказывали помощи. В результате, не выдержав условий содержания и известий о проблемах в семье, Мария попыталась покончить с собой, но, к счастью, осталась жива.

В середине ноября суд все-таки изменил меру пресечения Пономаренко — из-под стражи ее перевели на домашний арест. Но в конце января вернули в СИЗО из-за «неблагоприятной обстановки в доме».

ВСЕВОЛОД КОРОЛЕВ

35-летний оппозиционный активист, поэт, документалист, волонтер организации «Наблюдатели Петербурга». Несколько раз выходил на протестные акции в поддержку Навального и против спецоперации. 24 февраля у Гостиного двора в Петербурге Королев был задержан. Видео с ним попало в СМИ и популярные телеграм-каналы, став вирусным.

После начала СВО Королев запустил на YouTube проект «Фактура», где успел опубликовать документальные фильмы про художницу Сашу Скочиленко и журналистку Марию Пономаренко, которых, как теперь и самого Королева, обвиняют в распространении «фейков» про Вооруженные силы России.

Дело против активиста возбудили в июле прошлого года. Тогда же его и арестовали. С 13 июля он содержится под стражей в СИЗО «Кресты». В вину Королеву следователи вменили публикацию двух постов в соцсети «ВКонтакте» с якобы недостоверными сведениями. С ноября его дело рассматривается в Выборгском суде Петербурга.

ФИГУРАНТЫ «МАЯКОВСКИХ ЧТЕНИЙ»

В конце сентября 2022 года полицейские задержали по административным статьям семерых участников «Маяковских чтений», после того как они выступили против проведения частичной мобилизации. Позже за тремя активистами — Александром Менюковым, Артемом Камардиным и его девушкой Александрой Поповой — силовики нагрянули в их квартиры.

Во время следственных действий Камардина, по его утверждению, пытали, снимая это на видео, которое потом показали его девушке. Над ней, по ее словам, также издевались в соседней комнате, били и угрожали изнасиловать.

В тот же день стало известно, что против Камардина и еще двух участников «Маяковских чтений» — Николая Дайнеко и Егора Штовбы — завели уголовное дело «о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия». По версии следствия, они возбуждали ненависть в отношении «добровольческих вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР», когда читали стихи у памятника Маяковскому в Москве. 28 сентября Тверской суд Москвы заключил Камардина, Штовбу и Дайнеко под стражу.

Адвокат Камардина пытался обжаловать в суде действия силовиков во время обыска, но его заявление отклонили. Согласно формальному результату проверки Следственного комитета, «применение спецсредств проходило в рамках закона».

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА*

Одна из немногих оппозиционных политиков, которая также осталась в РФ после 24 февраля. В 2017 году Галямина стала муниципальным депутатом Тимирязевского совета Москвы. В 2019-м ее не зарегистрировали для участия в выборах в Мосгордуму. Она участвовала в митингах за допуск независимых кандидатов к выборам и акциях против изменений в Конституции. За это ее неоднократно штрафовали и арестовывали.

В декабре 2020 года Галямину условно осудили по «дадинской» статье за «неоднократное нарушение правил проведения публичных акций», она лишилась мандата и потеряла возможность баллотироваться в органы власти.

Несмотря на давление властей, Галямина создала и запустила несколько общественных проектов: «Школа районной антикоррупции», «Фестиваль локальных медиа», «Школа местного самоуправления», «Земский съезд», «Мягкая сила» и другие.

5 марта 2022 года Галямина была арестована на 30 суток за призывы публично выражать свое отношение к спецоперации. В сентябре Минюст внес ее в реестр «иноагентов», а спустя четыре месяца за этот присвоенный «статус» активистку уволили с должности доцента института общественных наук РАНХиГС.

Андрей Карев

* Внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».

—