Брючная мода весны 2023: модели-фавориты грядущего сезона и штаны, которые надо отложить до лучших времен

Стильные брюки – один из самых удобных предметов женского гардероба. Модные тренды женских брючек наделены огромной вариативностью, что позволяет очаровательным дамам выбрать то, что им подходит. Увы, но мода на универсальную вещь определенного фасона то приходит, то уходит, и представительницам женского пола приходится быть настороже, чтобы выглядеть стильно. Расскажем о 5 популярных этой весной моделях, и 5 аутсайдерах, которые лучше всего отложить до нового сезона.

Карго – самый модный тренд

Дизайнеры, создающие новые коллекции одежды, уверяют, что 2023-й обойдется без особых сюрпризов. Этой весной на пике моды вновь будет тренд, который радовал женщин в прошлом году: удобные брюки карго не сдают своих позиций. Штаны свободного кроя или с резинкой внизу отличаются накладными карманами на бедрах.

Силуэт, который перекочевал из 2022, никуда не собирается уходить. Стилисты говорят, что карго теперь носят не только с грубыми ботинкам, но и с женственными босоножками на высоком каблуке.

Свободные штаны

Также в тренде будут широкие брюки или джинсы, которые станут главными фаворитами будущей весны. Слегка расклешенные от бедра штаны свободного силуэта высокой или средней посадки не стали любимцами всех модниц, но если выбрать модель меньшего объема, то она может попасть в повседневный гардероб.

Стилисты рекомендуют остановиться на брючках светлых оттенков, которые освежат образ.

Ультрадлинные брюки

За последние несколько сезонов модель с волочащимися по асфальту штанинами уже завоевала любовь милых дам, обожающих эксперименты. Очень длинные брюки, вернувшиеся к нам из 90-х, помогают создать расслабленный лук. А в качестве обуви идеально подойдут кроссовки на массивной подошве или туфли на шпильках.

Потертый деним

Стилисты утверждают, что этой весной джинсовая ткань будет доминировать во всех образах, а эффект старины модницы увидят на джинсах самых разных моделей. В отличие от рваных брюк потертости выглядят гораздо строже и более стильно, поэтому уже сейчас стоит приобрести хотя бы одну оригинальную вещь.

Кожаные штаны

Фасоны таких брючек разнообразны, что позволяет стильным женщинам выбрать модель, которая идеально сядет по фигуре. Широкие или узкие штаны из черной или цветной кожи, которые легко заменят удобные джинсы, выглядят очень женственно, а носить их можно с базовыми вещами.

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Шорты

По словам стилистов, яркий тренд прошлого года в нем и остался. Не самая универсальная вещь уступила пальму первенства бермудам длиной по колено или середину икры – любимому предмету гардероба юных модниц. Увы, но шорты не разнообразят повседневный гардероб, и о них пока нужно забыть.

Облегающие брючки

Брюкам в обтяжку не место в модном гардеробе. Стилисты считают, что их время безнадежно ушло. Ставшие пережитком прошлого, они подчеркивают все недостатки фигуры и не подходят для офиса.

Спортивные штаны

Звезды соцсетей, носящие треники, несут в массы уличную моду, которая занимает в фэшн-индустрии почетное место. Однако спортивные штаны в новом сезоне отходят на второй план, и их лучше всего оставить блогерам. Этой весной они незаменимы только в спортзале.

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Двухцветные джинсы

Штанины разных оттенков были самой модной парой в 2021 году. Тогда их популярность достигла апогея, но сейчас слава постепенно угасла. Этой весной лучше всего исключить из своего гардероба слишком оригинальную модель и оставить ее в шкафу.

Брюки paper-bag

Дизайнеров на создание необычной модели вдохновил обычный бумажный пакет.

Такой фасон отличается очень высокой посадкой и сужающимися к низу штанинами. Всего год назад paper-bag покорили сердца модниц, а сейчас настало время поменять их на брючки с разрезами спереди или сзади.