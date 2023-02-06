Все, они устарели: бьюти-тренды 2022 года, которые больше не актуальны (и что придет им на смену)

Новые тенденции бьюти-индустрии никогда не перестают удивлять. Но им на пятки все время наступает то, что вот-вот готовится прийти на смену. Так как у всех тенденций есть срок годности, стоит следить за ними, если вы хотите соответствовать моде. В противном случае можно выглядеть так, будто вы вышли прямиком из прошлого и забыли при этом смыть макияж.

Матовая кожа

Эта техника вошла в моду еще несколько лет назад и была модной до 2022-го. Она предполагает достижение идеального матового эффекта на коже. Сначала лицо покрывается тональным кремом и консилером, а затем осуществляется контуринг. На заключительном этапе на область щек и темных кругов наносится пудра.

Эта традиционная техника, которая когда-то была на пике популярности, сегодня уже не является таковой. Кроме того, матовость кожи сразу же выявляет все недостатки. А если сделать кожу немного «влажной», это сразу же заставляет думать, что она очень увлажнена, а значит, здорова.

Цветная тушь для ресниц

Хотя на весенне-летних подиумах всегда будут модели с макияжем, который предполагает нанесение на ресницы разноцветной туши, сегодня этот устаревший тренд лучше не использовать, применяя черную тушь, которая неизменно является классической. Кроме того, цветная тушь довольно часто смотрится совершенно неуместно в повседневном образе, особенно когда цвет одежды не гармонирует с макияжем.

Явное контурирование

Наверняка вы не раз смотрели видеотуториалы, в которых рассказывалось о том, как наносить контурные линии на лицо. Но сегодня такой способ мейкапа заменяется техникой, которая предполагает нанесение самых легких средств для ухода за кожей. Тяжелый контуринг сложен в исполнении для тех, кто с ним не знаком. Пожалуй, настал тот самый момент, когда больше не нужно знакомиться с особенностями такого мейкапа.

Брови как львиная грива

Такие брови начали появляться на лицах девушек в 2017 году и достигли своего пика к 2020-му. Такие брови очень толстые, часто даже растрепанные. Бесспорно, они привлекают внимание к лицу, но сегодня лучше отдать предпочтение более естественному виду бровей, который является модным.

Это не значит, что брови нужно делать тонкими и выщипывать их (ведь, как известно, после этого они могут и не вырасти больше), это говорит лишь о том, что пышные от природы брови теперь можно просто расчесать по направлению роста волосков и оставить в покое.

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Ногти XL

Этот нейл-арт довольно часто можно было видеть на пальчиках знаменитостей. Но поддерживать эту тенденцию сегодня определенно не стоит. Специалисты рекомендуют делать более естественный маникюр. Причем это будет касаться в первую очередь не цвета, а длины и формы.

Белая подводка для глаз

Для того чтобы увеличить глаз визуально, несколько лет назад начали использовать белый карандаш, наносимый на слизистую. Но сегодня эта тенденция сменилась и выглядит с точностью до наоборот. Мейкап глаз сегодня направлен на контраст, а подводка в этом случае должна быть черной.

Чрезвычайно волнистые

Эта тенденция предполагала создание упругих волн, которые делали прическу чрезвычайно объемной от самых корней. Сегодня волосы завиваются таким образом, что локоны выглядят как неспешный ручеек – никакого максимализма.

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Татуированные брови

В свое время они произвели настоящую революцию, но со временем были вытеснены другими трендами, например микроблендингом и ламинированием. Два последних варианта смотрятся намного естественнее и сокращают риск непоправимых ошибок.

Бежевая помада

Светло-нюдовые оттенки помады выходят из моды, но с поправкой – если наносить их без карандаша. Бежевые оттенки чрезвычайно коварны: даже если цвет кажется темным, на губах он может выглядеть практически высветленным, что делает лицо бледным. Чтобы быть в тренде, прорисуйте контур карандашом, а губы накрасьте нюдовой помадой.

Идеальные брови

В этом году окончательно готовятся выйти из моды и идеально прорисованные брови, которые имеют тонкий и затемненный кончик. Теперь в тренде будет легкая небрежность и отсутствие четкого контура. Не правда ли, это к лучшему? Ведь для того чтобы создать такой эффект, нужно изрядно потрудиться. Ну или, по крайней мере, иметь определенный опыт.

Волоски бровей теперь не должны быть такими зализанными. Для того чтобы привести брови-2023 в порядок, достаточно будет воспользоваться гелем и карандашом, с помощью последнего можно будет очень натурально и реалистично прорисовать недостающие волоски. Использовать при этом нужно карандаш своего цвета.

Тени и помадки для бровей лучше не покупать, а имеющиеся отложить в сторону, ведь они делают брови слишком громоздкими, из-за этого лицо выглядит «утяжеленным».

Перламутровая помада

Она хоть и способна добавить дерзости образу, но визуально старит лицо. Переливающиеся губы, окрашенные в тон кожи, стремительно вылетают из списка трендов. Перламутр актуален лишь в том случае, если вы отправитесь на тематическую вечеринку, которая будет посвящена девяностым.