 

Полиция занялась случаем с избиением мальчика на «ватрушке» в цветах украинского флага

06.02.2023, 23:35, Новости дня
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В Кировской области несовершеннолетние избили другого ребенка из-за тюбинга, раскрашенного в цвета украинского флага, полиция ведет проверку, сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел в городе Нолинск Кировской области, дети якобы избили мальчика, который катался на горке на «ватрушке» желто-синего цвета, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

При этом нападавшие при этом якобы называли его «украинцем».

В региональном УМВД сообщили, что им известно о происшествии, в конфликте участвовали дети 9-10 лет. Участники инцидента установлены и опрошены, проводится проверка, будет проведена профилактическая работа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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