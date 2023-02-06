Число жертв землетрясения в Сирии превысило 656 человек

Количество погибших при землетрясении в Сирии выросло на десятки человек, заявили в министерстве здравоохранения страны.

В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадало 1419 человек, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что эти цифры – не окончательные.

Ранее в Турции заявили об увеличении числа погибших до 1762 человек, пострадавших – до 12 тыс. 68 человек.

Напомним, Россия направила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию. В Еврокомиссии заявили об отправке в эту страну спасателей из 10 стран ЕС.

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