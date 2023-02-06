Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, сообщил Татар, передает РИА «Новости».

До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.

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