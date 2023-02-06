 

Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек

06.02.2023, 23:35, Новости дня
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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, сообщил Татар, передает РИА «Новости».

До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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